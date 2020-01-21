和碩聚焦新iPhone、東南亞佈局　斥資3000萬美元印尼增產闖關成功

▲經濟部投審會今（21）日公佈最新僑外投資案，和碩將斥資3000萬美元增資印尼闖關成功。圖為和碩董事長童子賢。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

為因應中美貿易戰，和碩持續擴大東南亞佈局再下一城。經濟部投審會今（21）日公佈最新僑外投資案，和碩將斥資3000萬美元增資印尼，已獲經濟部核准通過；法人表示，今年上半年蘋果將發表平價款iPhone 新機，可望挹注和碩營運表現。

經濟部投審會今天舉行第1184次委員會議，會中核准及備查重大投資案件共13件，包括丹麥商分別增資在台的離岸風力發電公司，荷蘭商DAIMLER NEDERLAND B.V.以新臺幣8.6億元增資台灣賓士，與華新麗華申請以美金5億5,278萬3,364元間接增資香港華新國際投資有限公司等案。

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由於蘋果即將於今年上半年推出新款平價iPhone，和碩聯合科技集團今年iPhone的訂單狀況，以及為因應中美貿易戰，集團於東南亞地區佈局的最新進展，成為市場關注焦點。

法人分析指出，蘋果新款平價機種iPhone SE2╱Plus可望於今年上半年登場，市場傳出最快將在3月發表，藉此迎戰競爭對手，可望為國內相關供應鏈傳統淡季接單增添動能。

依據財報，和碩2019年第四季營收達4,179.06億元，季增17.7%，表現符合預期；受惠於iPhone 11出貨優於預期，和碩累計去年全年營收達1兆3,662億元，不僅較2018年增加2%，更躋身「兆元企業」之列。