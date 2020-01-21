自己吃的米自己挑！花蓮五色米北開賣　徐榛蔚分享私房吃法

▲「花蓮好近-鮮米裸市集」，介紹花蓮有機米以及裸市集概念，讓現場消費者親身體會花蓮好米的獨特口感。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為行銷花蓮有機無毒農業及優質好米，花蓮縣政府日前在「花蓮好近-鮮米裸市集」生活選物館（台北市中山區大直敬業三路123號3樓 ）舉辦「混口飯」活動，現場舉辦鮮米盲測，介紹花蓮有機米以及裸市集概念，讓現場消費者親身體會花蓮好米的獨特口感。

「花蓮好近-鮮米裸市集」的理念在於透過自備容器，自行在市集挑選原鄉特級好米，一起享受沒有包裝負擔的健康原味，兼顧環保與健康。花蓮米種類多采多姿，擁有白米、糙米、胚芽米、黑糯米和紅糯米等「五色米」，鮮米裸市集在今年一月至三月將圍繞花蓮五色米主題，介紹各種豐富吃法，將花蓮農產名物分享給全臺灣的消費者。

▲消費者自備容器，自行在市集挑選原鄉特級好米，享受沒有包裝負擔的健康原味，兼顧環保與健康。

本次活動主題為提倡「混口飯吃」理念，為消費者介紹米飯多元吃法，如白米混搭胚芽米，可提高營養價值並豐富口感；也可將米飯搭配花蓮特色醬料，將米飯風味提升至新的層次與高度，花蓮縣長徐榛蔚推薦私房吃法：苦茶油與紅藜醬油以2:1的比例調和，或是添加樹豆豆腐乳，單純的米飯搭配微鹹而滋味豐富的醬料，來自香港、日本及全台各地的消費者嚐試讚不絕口，對花蓮好米留下深刻美好的印象，並肯定縣府團隊行銷花蓮農產的用心。

▲現場為消費者介紹米飯多元吃法。

縣府青年發展中心表示，鮮米盲測活動使用東台灣花蓮純淨無汙染的富麗米與吉野一號米，透過活動讓消費者品嚐不同米種的口感、鬆軟、黏性等特色，答對的民眾獲得新米米磚過年禮，送米在古時候具有祝福與財富的意涵，希望每位品嚐花蓮好米的消費者，都能「鼠錢鼠不完」，歡喜迎接農曆新年的到來。

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