　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中東局勢緊張威脅航行安全　南韓派兵荷莫茲海峽

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼一艘油輪通過荷莫茲海峽。（圖／路透社）

▲ 油輪航經荷莫茲海峽。（圖／路透社）

文／中央社

美國日前要求盟國協助護衛油輪安全，南韓評估種種考量後，終於決定派兵，將目前在非洲外海執勤的反海盜軍事部隊行動範圍擴及到荷莫茲海峽一帶。

韓聯社報導，南韓國防部官員告訴記者，考量當前中東局勢、確保南韓公民安全及南韓船隻得以自由航行，政府決定暫時將清海部隊行動範圍擴及到荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

去年荷莫茲海峽伊朗外海地區發生油輪遇襲事件，美國官員因而呼籲盟國加入國際海事安全聯盟（IMSC）。

南韓國防部表示，雖然政府將調遣部隊前往荷莫茲海峽，包括進入波斯灣，不過南韓並不會正式加入國際海事安全聯盟。

根據路透社報導，規模包括一艘驅逐艦的南韓反海盜清海部隊（Cheonghae）從2009年起就駐紮在亞丁灣（Gulf of Aden），與非洲國家、美國及歐洲聯盟並肩打擊海盜。

根據南韓2018年國防白皮書，由302人組成的清海部隊規模包括一艘排水量4500噸的驅逐艦，一架山貓式（Lynx）反潛直升機，及3艘快艇。

清海部隊執行過的任務包括2011年救援一艘南韓籍船隻和船上人員，過程中擊斃8名海盜可疑分子並虜獲另外5人。

由於南韓與美國、伊朗均有外交關係，同時伊朗是南韓主要石油供應國及建築市場，因此南韓先前為了是否應美國要求向荷莫茲海峽派兵，感到進退兩難。

ET快訊
快訊／「小燈泡案」王景玉判免死　王婉諭回應了
國道客運司機拒超載！大媽狂嘴「不知變通」　自私下場超悲劇
LIVE／花蓮、新竹接連爆「疑似武漢肺炎病例」！疾管署說明最
一張圖看春假天氣！除夕前陽光露臉　初一開始變天
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哈利梅根揮別王室身分　紀念品店5折出清夫婦商品

瀟灑退出王室！梅根喜背兒子逛公園　「2王室保鑣跟後」爽用資源惹議

中東局勢緊張威脅航行安全　南韓派兵荷莫茲海峽

東京地鐵「神秘座椅」禁止坐下禁放重物　網曝真實用途：昭和人才懂！

陪女兒溫習生物科「意外摸到腫塊」　檢查後確診患上轉移性口咽癌

何謂冠狀病毒？CNN整理你該知道的7件事　武漢肺炎致死率低於SARS

美駐哥倫比亞外交官命喪船難　身份特殊是國家機密

澳洲布里斯本1男「首起疑似武漢肺炎症狀」　在家隔離等待結果

7月大女嬰「越120公分護欄」墜9樓亡　母辯：看風景掉下去

挪威政府協助「疑似IS聖戰新娘」回國爆反彈！進步黨退出內閣抗議

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

迪化街牛軋糖23條要1100元！　公定價「一斤660元」老闆：利潤低

「我氣鼠了」青峰KKBOX後台搥背板　瘋癲完..求攝影大哥幫修照片XD

親解家庭問題！別折斷孩子翅膀　嚴厲責備源於「父母本身的自卑」

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

哈利梅根揮別王室身分　紀念品店5折出清夫婦商品

瀟灑退出王室！梅根喜背兒子逛公園　「2王室保鑣跟後」爽用資源惹議

中東局勢緊張威脅航行安全　南韓派兵荷莫茲海峽

東京地鐵「神秘座椅」禁止坐下禁放重物　網曝真實用途：昭和人才懂！

陪女兒溫習生物科「意外摸到腫塊」　檢查後確診患上轉移性口咽癌

何謂冠狀病毒？CNN整理你該知道的7件事　武漢肺炎致死率低於SARS

美駐哥倫比亞外交官命喪船難　身份特殊是國家機密

澳洲布里斯本1男「首起疑似武漢肺炎症狀」　在家隔離等待結果

7月大女嬰「越120公分護欄」墜9樓亡　母辯：看風景掉下去

挪威政府協助「疑似IS聖戰新娘」回國爆反彈！進步黨退出內閣抗議

KIMIKO交往5個月閃嫁！　她韓國摔傷...男友心疼落淚求婚：妳跑不掉了

快訊／北市文山區頂加火警！黃煙狂竄出屋外…警消急滅火

網紅搭Uber橫越大陸！花6天「從海南島→烏魯木齊」破世界紀錄　司機賺翻了

「幽靈包裹」詐騙！亂槍打鳥一幅春聯要價888元　岡山警成功攔截

前陣子夢到自己刮出頭獎！　桃園男果真刮中頭獎200萬

邪教聖師毆死、打瞎信徒！聽令幹部辯：都是被「借竅附身」無犯意

快訊／「小燈泡案」王景玉判免死　王婉諭：從沒冷靜過，如同悲傷不曾停止

武漢管控人員進出　當地旅行團不外出「讓肺炎出不了武漢！」

待浴室鬼鬼祟祟！她開門驚見媽媽「水墨畫神作」　網讚：藝術家的誕生

詹惟中被轟神棍　沈玉琳揭「挺韓贏60萬真相」曝：他有一件事算得很準

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

國際熱門新聞

安倍晉三國會上提「台灣」停2秒　全場爆掌聲！

女王「幾乎見不到亞契」非常傷心

19歲嫩妹賣初夜！富商砸4000萬得標

安倍國會演說「首提台灣」爆掌聲

梅根退出王室「背後計畫被親姐看透」續攀大咖鋪路

母拿59萬給女兒結婚度蜜月　不到1年「吃掉女婿」挺孕肚上街

WHO召開緊急會議「討論武漢肺炎」

巴格達「綠區」再被3枚火箭彈攻擊

省嫁妝「互嫁女兒」！她遭丈夫「報復」慘死婆家

兒娶嫩妻「帶球進門」　1年半後「老爸與媳婦同時離婚」共築愛巢

阿拉斯加火山又噴　熔岩照美呆

癌末犬最後之旅　400狗狗陪牠跑

快訊／哈利王子回應「失去殿下頭銜」

醜女整形後嫁富二代　如今成網紅

更多熱門

相關新聞

東京地鐵神秘座椅用途掀討論

東京地鐵神秘座椅用途掀討論

日本網友日前在地鐵站發現神秘的白色設施，一高一矮的金屬平台並排，看似2張座椅。上頭一張告示卻寫著，這並不是椅子，不能坐也不能放置重物，頓時引起大批好奇的推特網友熱烈討論，真實用途揭曉後也勾起許多人的回憶。

7月嬰墜9樓亡　母：看風景掉下去

7月嬰墜9樓亡　母：看風景掉下去

安倍國會演說「首提台灣」爆掌聲

安倍國會演說「首提台灣」爆掌聲

柴火年輪長出「梵谷名畫」網驚奇

柴火年輪長出「梵谷名畫」網驚奇

三菱電機控Tick入侵　多筆訂單外流

三菱電機控Tick入侵　多筆訂單外流

關鍵字：

荷莫茲海峽日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

1人武漢待4天返台發燒　急入新竹馬偕

Lisa掰了招牌妹妹頭「旁分瀏海」罕露額頭

即／花蓮門諾「疑似病例」！女團客武漢搭機來台旅遊發燒

拿育兒津貼買2萬《天堂M》帳號　網哭了

「疑染武漢肺炎」台商逃回台灣　疾管署回應

粉專爆：藍營連署開除韓等3人黨籍

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

春節禁忌大公開！「這天」洗頭衰整年

不要Google搜尋這7個關鍵字

眼科醫生慘遭病人家屬「菜刀瘋斬後腦勺」

活春宮哥影片瘋傳　老婆氣：變全台最知名

台中活春宮男主角身分曝光：北部建築業小開

牧羊犬生出綠寶寶　飼主被真相驚呆

陳瓊華：韓國瑜人生最大豪賭開始

iPhone 12變薄了！　7大設計新亮點搶先看

更多

最夯影音

更多
越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！
《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面