英國32歲男遊泰病倒「症狀類似武漢肺炎」　肺部抽出2公斤液體

▲英國32歲男子休爾利（Ash Shorley）到泰國旅遊卻病倒，疑似感染武漢肺炎，目前仍在等待檢驗結果。（圖／Ash Shorley臉書、GoFundMe）

記者吳美依／綜合外電報導

來自英國的32歲男子休爾利（Ash Shorley）12月底到泰國披披群島（Koh Phi Phi Island）遊玩，卻突然病倒，肺部衰竭並被抽出2公斤液體，至今仍在與死神拔河。醫師一開始認為，他染上流感或類似肺炎的病菌，但因種種症狀與「武漢肺炎」非常相似，因此非常憂心，已讓病患採樣送檢，目前仍在等待結果出爐。

休爾利去年12月底到泰國旅遊時病倒，被診斷可能罹患流感或肺炎，由於病情迅速惡化，需要轉移到大醫院，肺部卻已過度受損，無法承受高空環境，只好搭乘水上飛機（Seaplane）送醫。他來到普吉島（Phuket）的醫院，體溫劇烈波動，肺部衰竭並被抽出2公斤液體，幸好手術過後，生還機率提高，但仍在與死神拔河。

▲休爾利（Ash Shorley）肺部衰竭，需要接受手術，目前仍在等待檢驗結果，確認是否感染武漢肺炎。（圖／GoFundMe）

休爾利家族親友在募資平台GoFundMe立案。文中提到，他到泰國旅遊，卻因流感病毒（Flu Virus）陷入重病，肺部衰竭，可能需要接受手術，移除被感染的部位。但根據《太陽報》報導，普吉島的醫師發現，男子的症狀與武漢肺炎非常類似，已讓病患採樣送檢，目前仍在等待結果。

休爾利的爸爸克里斯（Chris）表示，如果沒有及時就醫，兒子恐怕早已去世，「（他的）肺已經無法運作……他們（醫師）認為，他可能是西方國家第一名被感染的受害者，我們仍在等待檢驗結果。」

中國武漢市去年12月底爆發「不明肺炎」，12日被世界衛生組織定名為「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV），疫情迅速擴散，國內已經累積218起病例，泰國、南韓與日本也出現確診病例，引發全世界警戒，全面啟動防疫措施。



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