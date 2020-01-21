影／短線操作有技巧　達人分析：風險高但仍能以「穩中求生」方式操作

記者陳心怡／台北報導

近年存股很夯，許多人搶著買穩定配息的高殖利率績優股，不過，還是有部分人喜歡短線波段操作，沒辦法長時間抱一檔股票。但是短線操作真的會賺比較多嗎？在《雲端最有錢》節目中，來賓們分析短線操作的優缺點，並提醒短線是屬於高風險，並不是人人能玩。

「算股達人」陳喬泓表示，當初剛踏進股市就是以做短線波段為主，但後來自己統計發現，可以獲利的股票都是持有超過一年以上為主。因此與其花心思做短線遭做，不如把心思放在選擇好的股票並長期持有，獲利會比較好。

但每個人的個性喜好不同，像是「籌碼K線達人」喬哥就是專門做短線，反而不會做長線。喬哥提到，如果挑多單的股票，會先確定大盤目前是向上走的趨勢，再者會看股票是否有基本攻擊的的型態，像是一根紅K棒出現，就會列入觀察名單。

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另外，喬哥還提到自己的停損都會設在1%以內，且抱最久頂多就2個禮拜而已。