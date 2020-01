出席達佛斯年會…川普誓言帶「數十億美元」回國　強調：美國宇宙第一！

▲川普將在達佛斯發表演說。(圖/路透社)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)21日將在世界經濟論壇(WEF)發表演說;他出發瑞士前,也在推特發文表示,他會從論壇中帶回數十億美元的商業機會,「我們(美國)現在是宇宙第一!遙遙領先!」除此之外,他和氣候少女童貝里(Greta Thunberg)的互動,也將成為這次論壇的關注焦點之一。

川普在推特上表示,他正準備和「達佛斯論壇年會」(Davos)上的政治與商業領袖見面,並替美國帶回好的政策,還有數十億美元的商業機會,「到目前為止,我們(美國)現在是宇宙第一!遙遙領先!」川普預計在當地時間上午11時(台灣時間晚間6時)發表演說,重點將著重在美國經濟發展與投資。

Heading to Davos, Switzerland, to meet with World and Business Leaders and bring Good Policy and additional Hundreds of Billions of Dollars back to the United States of America! We are now NUMBER ONE in the Universe, by FAR!!