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出席達佛斯年會…川普誓言帶「數十億美元」回國　強調：美國宇宙第一！

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▲▼美國總統 川普 Donald Trump。（圖／路透社）

▲川普將在達佛斯發表演說。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）21日將在世界經濟論壇（WEF）發表演說；他出發瑞士前，也在推特發文表示，他會從論壇中帶回數十億美元的商業機會，「我們（美國）現在是宇宙第一！遙遙領先！」除此之外，他和氣候少女童貝里（Greta Thunberg）的互動，也將成為這次論壇的關注焦點之一。

川普在推特上表示，他正準備和「達佛斯論壇年會」（Davos）上的政治與商業領袖見面，並替美國帶回好的政策，還有數十億美元的商業機會，「到目前為止，我們（美國）現在是宇宙第一！遙遙領先！」川普預計在當地時間上午11時（台灣時間晚間6時）發表演說，重點將著重在美國經濟發展與投資。

另外，曾經和川普爭鋒相對的童貝里，也會出席這次的年會，世界經濟論壇創辦人史瓦布（Klaus Schwab）說，這兩種聲音都是必要的，「我們降低全球溫度1.5度的目標將要落空，世界正面臨關鍵的分岔路，今年我們必須發展『達沃斯2020宣言』，向世界上所有政府與企業重繪藍圖。」

童貝里去年12月底接受訪問時曾說，她不會浪費時間和川普討論氣候變遷，「我想我不會說任何話，因為他顯然不聽科學家和專家的話，那他又為什麼要聽我的呢？」

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