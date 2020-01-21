出席達佛斯年會…川普誓言帶「數十億美元」回國　強調：美國宇宙第一！

▲川普將在達佛斯發表演說。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）21日將在世界經濟論壇（WEF）發表演說；他出發瑞士前，也在推特發文表示，他會從論壇中帶回數十億美元的商業機會，「我們（美國）現在是宇宙第一！遙遙領先！」除此之外，他和氣候少女童貝里（Greta Thunberg）的互動，也將成為這次論壇的關注焦點之一。

川普在推特上表示，他正準備和「達佛斯論壇年會」（Davos）上的政治與商業領袖見面，並替美國帶回好的政策，還有數十億美元的商業機會，「到目前為止，我們（美國）現在是宇宙第一！遙遙領先！」川普預計在當地時間上午11時（台灣時間晚間6時）發表演說，重點將著重在美國經濟發展與投資。

Heading to Davos, Switzerland, to meet with World and Business Leaders and bring Good Policy and additional Hundreds of Billions of Dollars back to the United States of America! We are now NUMBER ONE in the Universe, by FAR!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 21, 2020

另外，曾經和川普爭鋒相對的童貝里，也會出席這次的年會，世界經濟論壇創辦人史瓦布（Klaus Schwab）說，這兩種聲音都是必要的，「我們降低全球溫度1.5度的目標將要落空，世界正面臨關鍵的分岔路，今年我們必須發展『達沃斯2020宣言』，向世界上所有政府與企業重繪藍圖。」

童貝里去年12月底接受訪問時曾說，她不會浪費時間和川普討論氣候變遷，「我想我不會說任何話，因為他顯然不聽科學家和專家的話，那他又為什麼要聽我的呢？」

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