「駁二小夜埕」走春啟動！打造銀河街道、200攤位最狂太空市集

▲「駁二小夜埕」走春啟動！市集規模多達200攤，融入太空風元素，打造銀河街道。（圖／高雄市政府文化局）



記者林育綾／綜合報導

高雄駁二藝術特區最狂市集「駁二小夜埕」即將於春節啟動！自初一至初五每日下午2時至晚間9時，駁二淺三碼頭與駁遊路將成為「銀河街道」，市集規模多達200攤，邀請25個南台灣創作樂團演出，還有人氣美食、「星際食堂」限定菜色等。此外在大義區C7動漫倉庫，近也推出「躲貓貓：小猫秘密基地展」沈浸式體驗展。

今年駁二小夜埕特別與高雄流行音樂中心合作，規劃雙舞台陣容，包括位於小夜埕的「閃閃舞台」、位於Live warehouse的「超新星舞台」，邀集多達25個南台灣人氣樂團以原創音樂演出。

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▲超人氣的行動美食攤車也將在駁二小夜埕「星際食堂」帶來限定菜色（圖／高雄市政府文化局）

另外超人氣的行動美食攤車也將在駁二小夜埕「星際食堂」帶來限定菜色，每日更有100多個的原創手作品牌聚集在「繁星市集」，呈現豐富種類精緻小物，媒材、形式風格各異並蘊含溫暖手感，適合妝點家中或新春送禮，展現個人特色與心意。

▲「駁二小夜埕」是駁二戶外市集的年度重頭戲。（圖／高雄市政府文化局）



高雄市政府文化局長林思伶表示，「駁二小夜埕」是駁二戶外市集的年度重頭戲，也是許多遊客年節行程的首選，市集規模多達200百攤，不但網羅了最多了原創手作品牌，同時也募集了許多超人氣美食攤車，這些超人氣美食往往吸引民眾大排長龍，「即使排隊排到外太空也一定要吃到！」因此今年駁二在進行場地規劃時，便納入了「太空」的元素，以獨特創意有別於一般的年節市集。

▲駁二大義區C7動漫倉庫推出「躲貓貓：小猫秘密基地展」。（圖／高雄市政府文化局）



此外在駁二大義區C7動漫倉庫，也推出「躲貓貓：小猫秘密基地展」，即日起至至8月31日展出。有頭戴動物面具的導覽人員，在貓頭造型的入口處迎接，以沉浸式體驗帶領觀眾走進動畫電影《小猫巴克里》的奇幻動物國度，同時展出動畫幕後的創作紀錄，從設計稿到訪談，揭開「動物城市」背後所傳達的含義與議題。