　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳洲布里斯本1男「首起疑似武漢肺炎症狀」　在家隔離等待結果

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中國武漢發生的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，民眾戴上口罩防範。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國武漢發生的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，民眾戴上口罩防範。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

中國武漢爆發新型冠狀病毒引起的肺炎疫情，除了泰國、南韓與日本出現確診病例，澳洲昆士蘭州布里斯本（Brisbane）一名男子從武漢回到澳洲後，也出現類似武漢肺炎的症狀，已接受隔離安排，等待進一步檢測結果；這也是澳洲首起武漢不明肺炎的疑似病例。

綜合澳洲媒體報導，該名布里斯本男子先前抵達武漢，21日回到澳洲出現疑似武漢肺炎的症狀，已接受在家隔離的安排，等待昆士蘭州衛生單位執行病毒檢驗的結果。昆士蘭州首席醫療官楊（Jeannette Young）表示，該名男子向家庭醫師描述自己的症狀，他出現呼吸道相關的問題，「我們已對他進行檢驗，正等待結果。」

楊補充，由於沒有相關資料，沒有接觸過此種新型病毒，結果可能還要經過一陣子才會得知，當局還需要從中國取得進一步的醫療資訊，開發出新的測試方法，才能確認患者是否真的感染武漢肺炎。

目前，澳洲機場已針對來自武漢的旅客加強檢查。澳洲政府首席醫療官員墨菲（Brendan Murphy）說明，23日開始，每周三班從武漢飛往雪梨的班次，乘客將接受檢查。

此外，乘客也會拿到一本手冊，如果出現高燒或是疑似武漢肺炎的症狀，就得主動告知。墨菲表示，此種措施只能提供有限的防護，「你絕對不可能完全防止疾病蔓延到這個國家，潛伏期有可能是一星期。」他補充，此舉是確保高危險人群知道，如何獲得醫療上的協助。

 
ET快訊
63歲陳美鳳「辣到登英國媒體」　最美歐巴桑曝「凍齡8祕訣」
雙薪家庭月賺8萬糾結「先買車還買房？」　網一面倒選擇超中肯
iPhone 12變薄了！　7大設計新亮點搶先看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

瀟灑退出王室！梅根喜背兒子逛公園　「2王室保鑣跟後」爽用資源惹議

中東局勢緊張威脅航行安全　南韓派兵荷莫茲海峽

東京地鐵「神秘座椅」禁止坐下禁放重物　網曝真實用途：昭和人才懂！

陪女兒溫習生物科「意外摸到腫塊」　檢查後確診患上轉移性口咽癌

何謂冠狀病毒？CNN整理你該知道的7件事　武漢肺炎致死率低於SARS

美駐哥倫比亞外交官命喪船難　身份特殊是國家機密

澳洲布里斯本1男「首起疑似武漢肺炎症狀」　在家隔離等待結果

7月大女嬰「越120公分護欄」墜9樓亡　母辯：看風景掉下去

挪威政府協助「疑似IS聖戰新娘」回國爆反彈！進步黨退出內閣抗議

俄羅斯旅館熱水管爆裂　「熱蒸氣噴出燙熟活人」慘釀5死…僅1出口成煉獄！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

迪化街牛軋糖23條要1100元！　公定價「一斤660元」老闆：利潤低

親解家庭問題！別折斷孩子翅膀　嚴厲責備源於「父母本身的自卑」

「我氣鼠了」青峰KKBOX後台搥背板　瘋癲完..求攝影大哥幫修照片XD

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

瀟灑退出王室！梅根喜背兒子逛公園　「2王室保鑣跟後」爽用資源惹議

中東局勢緊張威脅航行安全　南韓派兵荷莫茲海峽

東京地鐵「神秘座椅」禁止坐下禁放重物　網曝真實用途：昭和人才懂！

陪女兒溫習生物科「意外摸到腫塊」　檢查後確診患上轉移性口咽癌

何謂冠狀病毒？CNN整理你該知道的7件事　武漢肺炎致死率低於SARS

美駐哥倫比亞外交官命喪船難　身份特殊是國家機密

澳洲布里斯本1男「首起疑似武漢肺炎症狀」　在家隔離等待結果

7月大女嬰「越120公分護欄」墜9樓亡　母辯：看風景掉下去

挪威政府協助「疑似IS聖戰新娘」回國爆反彈！進步黨退出內閣抗議

俄羅斯旅館熱水管爆裂　「熱蒸氣噴出燙熟活人」慘釀5死…僅1出口成煉獄！

米津玄師宣布4月躍上台北小巨蛋！最貴4500　年後開始搶票

初三、初四最冷！初二起全台有雨　氣象局：玉山、合歡山降雪機率高

外送員不滿減薪「怒氣波及無辜顧客」！一張照網罵翻：降薪合理...同行也搖頭

台灣形麥田圈在大都會公園！1公頃「百日草花海」3月迎賓

瀟灑退出王室！梅根喜背兒子逛公園　「2王室保鑣跟後」爽用資源惹議

國道運將拒超載！大媽狂嘴「不知道變通」　自私下場超悲劇...萬人力挺

交易傳老半天變成一場空　洛磯亞瑞納多生氣了！

自己吃的米自己挑！花蓮五色米北開賣　徐榛蔚分享私房吃法

「駁二小夜埕」走春啟動！打造銀河街道、200攤位最狂太空市集

沒明星架子！「最美魚販」阿澎回彰化幫忙賣魚剝蝦　給媽媽紅包10萬起跳

國際熱門新聞

安倍晉三國會上提「台灣」停2秒　全場爆掌聲！

女王「幾乎見不到亞契」非常傷心

19歲嫩妹賣初夜！富商砸4000萬得標

安倍國會演說「首提台灣」爆掌聲

梅根退出王室「背後計畫被親姐看透」續攀大咖鋪路

母拿59萬給女兒結婚度蜜月　不到1年「吃掉女婿」挺孕肚上街

WHO召開緊急會議「討論武漢肺炎」

巴格達「綠區」再被3枚火箭彈攻擊

阿拉斯加火山又噴　熔岩照美呆

癌末犬最後之旅　400狗狗陪牠跑

省嫁妝「互嫁女兒」！她遭丈夫「報復」慘死婆家

兒娶嫩妻「帶球進門」　1年半後「老爸與媳婦同時離婚」共築愛巢

快訊／哈利王子回應「失去殿下頭銜」

快訊／巴格達「綠區」遭至少3枚火箭彈攻擊

更多熱門

相關新聞

武漢飛澳門航班　乘客輪流量體溫

武漢飛澳門航班　乘客輪流量體溫

截至21日武漢肺炎累計218確診病例，各地嚴陣以待，目前從武漢飛往澳門的航班，在落地後均會有工作人員，給每位乘客測量體溫。澳門衛生局工作人員表示，「（如果有發熱症狀）我們會把他送到醫院，做一些檢查。」

陸防肺炎離開武漢　航空公司：發燒全額退票

陸防肺炎離開武漢　航空公司：發燒全額退票

蘇貞昌提醒：就醫未告知接觸史、旅遊史最高罰15萬

蘇貞昌提醒：就醫未告知接觸史、旅遊史最高罰15萬

「板藍根」治肺炎...民眾瘋搶　中醫師警告！

「板藍根」治肺炎...民眾瘋搶　中醫師警告！

3分看完　武漢肺炎整理包

3分看完　武漢肺炎整理包

關鍵字：

武漢肺炎病毒紐澳要聞

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

1人武漢待4天返台發燒　急入新竹馬偕

拿育兒津貼買2萬《天堂M》帳號　網哭了

Lisa掰了招牌妹妹頭「旁分瀏海」罕露額頭

「疑染武漢肺炎」台商逃回台灣　疾管署回應

粉專爆：藍營連署開除韓等3人黨籍

春節禁忌大公開！「這天」洗頭衰整年

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

眼科醫生慘遭病人家屬「菜刀瘋斬後腦勺」

台中活春宮男主角身分曝光：北部建築業小開

活春宮哥影片瘋傳　老婆氣：變全台最知名

陳瓊華：韓國瑜人生最大豪賭開始

牧羊犬生出綠寶寶　飼主被真相驚呆

夢見毛蟲爬臉！妻子傳睡照秒解答

「在不瘋狂」游否希爆氣：有人想暗殺團員！

安倍晉三國會上提「台灣」停2秒　全場爆掌聲！

更多

最夯影音

更多
越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！
《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面