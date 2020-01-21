警訊！超過一半的CEO　看壞全球景氣創歷史新高

▲全球過半的企業領袖（CEO）看壞景氣。（圖／pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

PwC長期擔任世界經濟論壇（WEF）策略夥伴，在大會中全球同步發布《第23屆全球企業領袖調查報告》。調查發現，53%的全球企業領袖對未來一年經濟前景感到悲觀，較去年的29%大幅增加，也創下2012年有此項問題調查以來，對經濟前景最為悲觀的一年。

根據調查發現，全球各地區的CEOs皆認為未來一年全球經濟將持續走緩，其中，又以美國CEO看法最為保守，高達63%的北美CEO認為2020年全球經濟成長率將衰退，高於歐洲(59%)、中東(57%)；亞太區則相對樂觀，僅48%的亞太區CEOs認為，今年全球經濟成長率會比去年衰退。

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資誠聯合會計師事務所所長周建宏表示，由於貿易緊張局勢未解，地緣政治的不確定問題，以及各國對於如何因應氣候變遷未達成共識，導致全球CEO們對經濟成長的信心下滑。

CEO們不只看壞景氣，對自身企業未來一年的營收也不太樂觀，只有27％的CEO對自身企業在未來12個月的營收成長「非常有信心」，低於去年的35％，更創下2009年以來新低。就各國的CEO來看，中國大陸、印度還是比較有信心的，45％中國CEO和40％印度CEO對於自身企業營收最具信心，遠高於美國的36％，加拿大的27％，英國26％，德國20％以及法國18％；另日本CEO則最悲觀，只有11％的CEOs對2020年營收成長「非常有信心」。

CEO們對其企業未來一年營收成長的信心與該年度實際的全球經濟成長率存在極高的相關性。根據PwC模型預測，2020年全球經濟成長率可能會放緩至2.4％，低於國際貨幣基金組織(IMF)最新預估的3.4%、世界銀行預估的2.5%。

此項報告是PwC在去年9到10月之間，針對全球83個國家、1581位企業領袖進行調查 ，調查樣本數乃根據各國GDP進行調整，以確保調查結果足以代表全球企業意見。