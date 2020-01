5年性侵至少44名婦女　60歲「枕套強暴犯」藏30多年終落網

實習記者賴韻如/綜合報導

美國佛羅里達州一名惡名昭彰的「枕套強暴犯」(Pillowcase Rapist)於1980年代初期性侵多達44名婦女,時隔30多年,他在18日被逮捕進了布洛瓦郡(Brevard County)監獄,目前正等候轉獄到邁阿密戴德郡(Miami-Dade County)。

據《邁阿密先驅報》報導,這名被稱為「枕套強暴犯」嫌犯是60歲的柯勒(Eugene Koehler),他於1981年5月至1986年2月之間,曾經對南邁阿密至迪爾菲爾德海灘(Deerfield Beach)地區多達44名婦女進行恐嚇、性侵。據悉,柯勒鎖定未鎖上窗戶或大門的住宅直接闖入,不僅以刀械威脅家中婦女,更將她們頭上戴上枕套、毛巾或襯衫等等來掩飾自己的面貌。

Suspected ‘Pillowcase Rapist’ who terrorized South Florida women in early 1980s arrested, Robert Eugene Koehler Wiki, Bio, Twitter, Facebook, Instagram, Arrested and 03 Facts to Knowhttps://t.co/zV2E7EOSRI pic.twitter.com/qUZ3LLHRGM