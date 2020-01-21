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數位稅惹議　美法允延長談判時程至今年底

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）2019年12月在倫敦會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與法國總統馬克宏去年12月在倫敦會面。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

法國國會去年7月通過數位服務稅法案，將針對科技巨頭徵收3%所得稅，引發美國不滿。法國外交消息人士今天表示，法國總統馬克宏和美國總統川普已同意將談判時程延長至今年底。

法新社和路透社報導，消息人士說，法美兩國總統昨天通話時，同意讓相關談判有機會「在國際框架內找到解決方案」，避免「一場對任何人都沒好處的貿易戰 」。

馬克宏（Emmanuel Macron）今天稍早推文說，他與川普已對此展開「重大討論」，「我們會一起努力達成良好協議，以避免關稅升級。」 這起爭端始於去年7月，法國國會通過數位服務稅法案，擬向在法國數位營收超過2500萬歐元（約2773萬美元），以及全球數位營收超過7億5000萬歐元的企業課徵3%數位稅；華府揚言要對法國產品加徵關稅，作為回應。

華府認為，法國課徵數位稅的做法有差別待遇，主要影響的是谷歌（Google）、蘋果（Apple）、臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）和Netflix等美國企業 ，威脅要對法國香檳和卡芒貝爾（Camembert）乳酪等招牌商品徵收最高100%的進口關稅。

不過，法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）可就沒馬克宏那麼樂觀了，他形容雙方談判「非常艱難」。勒麥爾過去幾週一直參與密集談判。勒麥爾預計22日在瑞士達佛斯（Davos）出席世界經濟論壇（WEF）時，與美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）碰面。

法國當局曾表示，一旦經濟合作暨發展組織（OECD）架構內的國際數位稅制協議生效，法國自己的數位稅就不再適用。

 
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