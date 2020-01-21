過年ATM使用攻略！ATM提款　每日最高限額30萬

▲ATM,提錢。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳靜君／台北報導

這次春節連續假期長達七天，財金公司特別提醒存款人，注意往來金融機構在春節期間使用ATM的相關規定。例如：每日提領及非約定轉帳的限額，以及未補登存摺拒絕提款及轉帳的次數限制等規定，提醒民眾及早準備，以免影響春節期間之資金調度。

ATM提款與跨行轉帳都有限額，且在過年期間，部分銀行像是台銀ATM過年期間可以領到新鈔之外，其他則要看各銀行的策略，不一定可以領到新鈔，所以有資金需求的民眾，還是可以在年前準備好現鈔。

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根據財金公司所整理的資料，各銀行每日提款限額大約是在10萬~15萬元之間，最高者是花旗銀行，最高是30萬元；最少者是瑞興銀，每日最高只能提領9萬元；至於中國信託則是可以提領12萬元，但是有個別約定者可以提高到50萬元。

另外，轉帳的部份，非約定轉帳單筆限額3萬元、約定帳戶的話最高可以200萬元；每日累計來說，同樣非約定轉帳3萬元、約定帳戶轉帳則是限額200萬元到300萬元之間。

▼過年期間ATM提款、轉帳限額。（表／財金公司提供）

其餘要注意的四大要點，一，避免春節前與小年夜、除夕是ATM使用頻率最高，可以避開尖峰時間；二，每次交易要保留明細，如果有異常的話就不用擔心難以解決；三，提領時如果有異常狀況，也要善用張貼ATM旁邊的緊急連絡電話，緊急聯絡金融機構；四，春節期間也是詐騙集團相當活躍的時間，所以民眾假期間利用ATM將資金轉入其他帳戶要小心，避免遭詐騙。

