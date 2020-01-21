7月大女嬰「越120公分護欄」墜9樓亡　母辯：看風景掉下去

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

日本大阪市本月19日發生一起死亡事件，36歲的母親民谷瞳涉嫌將7個月大的女兒扔下樓，導致寶寶慘死在公園裡；她事後向警方供稱，當時因為女兒哭個不停，才會抱到9樓的樓梯間看風景，沒想到會發生這樣的憾事。不過，大阪警方對於民谷瞳的說詞仍有疑慮，全案目前仍在調查當中。

▲死亡的女嬰僅出生7個月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

根據《產經新聞》報導，死亡的女嬰在家中排行老三，平時與父母、祖父母以及兄姊同住，19日上午10時許卻被人發現陳屍在住家附近的公園，由於民谷家距離公園約400公尺，究竟是什麼原因導致死亡，一度讓警方相當困惑。

而母親民谷瞳到案說明時表示，當時是因為女兒一直哭個不停，才會抱到9樓的樓梯間看風景，沒想到手一鬆開，孩子就掉了下去。警方調查，該樓梯的護欄高達120公分，女嬰才7個月大，不可能「自己」掉下去，因此認為母親涉有重嫌，隨即將她逮捕。

▲民谷瞳坦承有帶女兒到樓梯間看風景。

附近鄰居聽聞這件憾事，紛紛表示不敢置信，其中一位70歲的老伯提到，「瞳的精神狀況似乎有點不太穩定，但沒聽說生活上有遇到什麼困難。」

由於民谷瞳至今仍堅稱自己不是故意要害死女兒，但警方對她的說詞抱持懷疑態度，是否為不堪育兒壓力才會這麼做，仍有待進一步調查釐清。