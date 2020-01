變態男下藥性侵7女「男伴就在旁邊」　偷拍2萬多張照和600支影片

▲男子對多名女子下藥,受害人事後看到照片才發現實情。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國倫敦一名男子被控邀請多名女性到家中作客時,下藥迷昏對方後偷偷拍下猥褻圖片,即使對方帶著男伴出席也會一起迷昏,讓許多受害人完全不曉得自己遭到侵犯,直到看到照片才發現真相。他一共拍下21,000多張照片以及600支影片,近來被判入獄21年。

居住在西倫敦漢沃思區(Hanworth)的33歲男子羅傑斯(Jamie Rogers),最初是因為涉嫌擁有兒童猥褻照片被捕,警方調查時意外發現,他的家中竟然藏有21,000多張女子昏迷照片以及600支相關影片,其中還可看到他性侵或猥褻受害人的畫面,甚至有時候對方的男伴就倒在旁邊。

調查人員指出,羅傑斯自2009年1月至2017年7月間,一共對至少7名女子下手,他邀請女子或情侶在他家喝酒時,假裝提供防宿醉的「頭痛藥」讓人服用,但其實是迷姦藥物,許多受害人事後看到警方提供的照片才知道真相。

本案17日開庭時,羅傑斯一共被起訴46項罪名,其中包含12項性侵罪、15項插入對方身體侵犯罪和19項性侵犯罪,被判入獄21年。法官戴維斯(Jonathan Davies)表示,羅傑斯是危險的罪犯,他可惡的行為對受害人造成了難以抹滅的傷害。

