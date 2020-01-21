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變態男下藥性侵7女「男伴就在旁邊」　偷拍2萬多張照和600支影片

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一名女童在日記揭露遭繼父性侵，但法院卻判繼父無罪。（示意圖／達志影像／非本文當事人）

▲男子對多名女子下藥，受害人事後看到照片才發現實情。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國倫敦一名男子被控邀請多名女性到家中作客時，下藥迷昏對方後偷偷拍下猥褻圖片，即使對方帶著男伴出席也會一起迷昏，讓許多受害人完全不曉得自己遭到侵犯，直到看到照片才發現真相。他一共拍下21,000多張照片以及600支影片，近來被判入獄21年。

居住在西倫敦漢沃思區(Hanworth)的33歲男子羅傑斯(Jamie Rogers)，最初是因為涉嫌擁有兒童猥褻照片被捕，警方調查時意外發現，他的家中竟然藏有21,000多張女子昏迷照片以及600支相關影片，其中還可看到他性侵或猥褻受害人的畫面，甚至有時候對方的男伴就倒在旁邊。

調查人員指出，羅傑斯自2009年1月至2017年7月間，一共對至少7名女子下手，他邀請女子或情侶在他家喝酒時，假裝提供防宿醉的「頭痛藥」讓人服用，但其實是迷姦藥物，許多受害人事後看到警方提供的照片才知道真相。

本案17日開庭時，羅傑斯一共被起訴46項罪名，其中包含12項性侵罪、15項插入對方身體侵犯罪和19項性侵犯罪，被判入獄21年。法官戴維斯(Jonathan Davies)表示，羅傑斯是危險的罪犯，他可惡的行為對受害人造成了難以抹滅的傷害。

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