中信ATM無卡用戶衝破百萬　逾6成最愛「指靜脈」交易

▲中信銀行表示，ATM無卡服務迄今累計設定總人數已突破100萬人，其中2019年增加逾5成用戶。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

中信金（2891）旗下中國信託商業銀行宣布，ATM無卡服務迄今累計設定總人數已突破100萬人，其中2019年增加逾5成用戶，全年交易量更突破200萬筆，較前一年大幅成長104%，並以「指靜脈交易」為大宗，顯示中國信託銀行持續拓展數位金融科技有成。

中信銀行分析，設定無卡服務的100萬名用戶，發現男性多於女性，約占6成5，相較於一般提款男性僅占4成，無卡服務較受男性用戶歡迎，推測男性對新科技關注度較高，且出門簡便，較少攜帶隨身包包。

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從年齡來看，無卡服務用戶約有4成分布於20至29歲，可見無卡服務在樂於接受新事物的年輕族群中更為普及。另在指靜脈服務、手機無卡提款、QR Code無卡提款與臉部辨識提款共4種無卡服務當中，中信銀行獨家推出的指靜脈服務占比最高，有超過6成的交易來自於指靜脈設定用戶，用戶對於生物辨識的接受度與依賴度已逐漸提升。

中信銀行表示，2016年指靜脈服務上線後，陸續推出手機無卡提款、QR Code無卡提款與臉部辨識提款。以最受歡迎的指靜脈服務為例，在完成一次性的設定後，用戶即可憑指靜脈驗證與提款密碼在所有提供指靜脈服務的中信銀行ATM完成提款，無需再攜帶金融卡，不只出門方便，生物特徵與密碼的雙因子認證方式也讓帳戶交易更安全。