重量級藍委喬貸款證據曝光　讓潤寅展延3月「害慘3公股銀行」

圖、文／鏡週刊

潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之將陸續押解回台，本刊接獲爆料，代理國民黨祕書長的國民黨立委曾銘宗，去年4月11日下午4時許，在立法院青島一館會議室，針對潤寅貸款問題邀集台企銀、一銀及華南銀3間公股銀行高層協調，要求3家銀行對潤寅即將到期的貸款展延3個月，結果就讓楊、王得以在6月東窗事發前落跑出境。

本刊取得這場協調會會議記錄，會議主持人是時任國民黨團書記長的曾銘宗，與會銀行代表包括時任一銀總經理蔡麗雪、法金處處長王邦旭、劍潭分行經理林珍華、劍潭分行法金專員黃傳琳、時任華南銀總經理鄭永春以及時任台企銀總經理施建安、副總張佑銘等人，潤寅公司則由王音之代表出席，會議歷時約1小時，負責記錄的是曾銘宗的謝姓助理。

這場會議做出以下結論：「為協助企業穩健經營，有關潤寅實業股份有限公司銀行授信展延事宜結論如下：到期或即將3個月內到期的展延3個月，可以提前或以信用狀，包括瑕疵押匯即期或遠期180天內沖償，償還後空出的開狀額度，可以繼續在額度內循環動用，出口押匯額度亦可在額度內循環動用。」也就是說，潤寅的貸款都可展延3個月還款。

根據北檢起訴資料，台企銀、一銀、華南銀這3家銀行遭潤寅詐貸金額合計達136億餘元，占總詐貸金額近4成。

爆料人士質疑，就因為這場協調會議，讓潤寅集團即將到期的貸款至少展延3個月，整起詐貸案在這場會議後1個多月後正式爆發，形同提供楊文虎、王音之規劃潛逃出境的時間差。

該人士透露，曾銘宗在這場協調會中態度相當強硬，對3家銀行代表明白地說，2020年大選後很可能政黨輪替，若不配合協助潤寅展延貸款就看著辦，3家銀行代表有苦難言，只好勉為其難同意配合辦理。

曾銘宗小檔案 年齡：61歲

家庭：已婚，育有1子1女

現職：第9屆立委、國民黨團總召、國民黨代理祕書長

學歷：台北大學企業管理研究所博士

經歷：合庫總經理、財政部常務次長、金管會主委



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