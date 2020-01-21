2020年美國經濟維持增長　股債投資各有兩大方向值得關注

▲ 保德信投信預期2020年美股表現可以期待。（圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

回首2019年，是市場振奮的一年，科技股屢創新高，一掃2018年貿易戰重挫陰霾。展望2020，激情過後將回歸基本面，穩增長成為今年市場主旋律，貨幣寬鬆政策持續，美國就業強勁帶動消費動能，惟基期因素先關注油價，通膨數據將會影響政策判斷，保德信投信建議，投資人要審慎分散投資，賺取低風險市場利潤，透過穩健標的提高回報預期。

面對2020年的機會與挑戰，保德信投信投資長唐雲益認為，投資步伐應以穩健為重。根據IMF去年10月預估，2020年全球經濟增可望由去年3%擴張至3.4%，其中成熟國家為1.7%，新興市場可達4.6%。

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去年美國聯準會三度預防性降息，聯準會主席鮑爾對於美國經濟前景感到滿意，觀察美國聯準會會議紀錄來看，聯準會認為目前利率政策足夠應付市場現況。再則，美國非農就業數字月平均位於15萬人之上，失業率維持低檔，良好就業數據除增添消費信心及薪資成長外，家庭負債比率降低，代表人民可支配所得增加，美國消費力道，支撐經濟成長，更成為經濟增長重要引擎之一。

▲ 美國經濟數據持穩，支撐經濟成長動能。（圖／路透社）

整體市場基本面轉佳，企業獲利可期，惟市場存在政經變數，美中衝突目前按下暫停鍵，市場情緒轉佳，唐雲益預期，2020美國總統大選川普將可能透過貿易戰拉抬選情，貿易問題成為市場新常態。今年適逢美國總統大選，根據過去經驗統計，過去12次總統大選，有10次為正報酬，平均報酬為6.6%，美股表現仍可以期待，投資建議以美國消費等穩健標的為主軸。

此外，基礎建設類股屬於高股息產業，常被市場視為「另類債券」，當利率走低時，基建產業股將受惠。由於全球央行調降利率時也壓低債券殖利率，而基礎建設擁有4%的高股息特性，可滿足全球穩健資金找尋收益的需求，穩健型基礎建設基金也可納配置。

自去年以來，各國央行貨幣政策朝向寬鬆，推升債券價格不斷上揚，唐雲益觀察成熟國家的利率，負利率債券將會成為常態，在投資人尋求兼具流動性及收益的安全標的下，預期美國及新興市場投資等級債依然相對看好。2020年仍是充滿機會與挑戰的一年，建議投資人要審慎分散，增添投資勝算。