挪威政府協助「疑似IS聖戰新娘」回國爆反彈！進步黨退出內閣抗議

▲挪威進步黨黨主席延森（Siv Jensen）宣布退出聯合政府。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

挪威政府18日協助一名疑似加入伊斯蘭國（IS）、成為聖戰新娘的29歲女子回國，引發激烈反彈。右派「進步黨」（Progress Party）於20日宣布退出聯合政府，抗議這項決定。黨主席延森（Siv Jensen）表示，在四黨組成的內閣之中，難以實踐政黨政策與價值，已經「妥協太多了」。

綜合BBC、《衛報》報導，29歲女子在挪威首都奧斯陸（Oslo）出生長大，2013年搬到伊斯蘭國控制的領土居住，在敘利亞有過2段婚姻，之後帶著5歲兒子與3歲女兒抵達庫德族的拘留營，兒子患有重病，迫切需要醫療協助。她否認加入伊斯蘭國，但18日回國以後，仍因此遭到拘留。

▲挪威進步黨黨主席延森（中）表示，政黨價值難以實現，因此退出內閣。（圖／達志影像／美聯社）



延森20日宣布退出聯合政府，個人也辭去財政部長的職務，因為在四黨組成的內閣之中，進步黨政策太難被採納或實踐，「妥協太多了……我把我們帶進了政府，現在也要把這個政黨帶出來。」她強調，仍認為首相是非常適任的人選，希望未來持續保持對話。

挪威政府上周決定協助女子回國，引發民眾反彈與討論。進步黨曾表示，非常願意讓2名孩子回來，但反對任何曾與外國戰士結婚、加入伊斯蘭國的成年人回到挪威。

▲挪威首相瑟爾貝克（Erna Solberg）堅稱，這是一項正確的決定。（圖／路透）



首相瑟爾貝克（Erna Solberg）堅稱，這是一項正確的決定。她坦言，一開始只想要接回生病男童，但孩子卻不願與媽媽分開，「我們面臨兩難，究竟是要將孩子與母親一起帶回家，或者讓5歲孩子冒著死亡的風險。對我來說，這個男孩回到挪威非常重要。」

瑟爾貝克所屬的保守黨在國會中是少數黨，如今又失去右派盟友。她表示，將與仍留在內閣的自由黨（Liberal Party）、基督民主黨（Christian DemocraticParty）繼續合作，領導聯合政府。

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