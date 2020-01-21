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防範武漢肺炎！加拿大、澳洲機場加強檢驗　辨別高危險人群

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▲▼中國武漢發生的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，民眾戴上口罩防範。（圖／達志影像／美聯社）

▲民眾戴上口罩防範疫情。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合外電報導

中國武漢發生的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，泰國、南韓與日本也都出現確診病例。除了美國紐約、洛杉磯及舊金山機場對來自武漢的旅客加強檢驗，目前澳洲、加拿大等國的機場也實施篩檢措施。

《路透社》報導，此種病毒可以在人際間傳染，在武漢爆發後，泰國、日本與南韓也都出現確定病例，外界擔憂疫情可能會透過航空管道擴散。澳洲政府首席醫療官員墨菲（Brendan Murphy）說明，23日開始，每周三班從武漢飛往雪梨的班次，乘客將接受檢查，

此外，乘客也會拿到一本手冊，如果出現高燒或是疑似武漢肺炎的症狀，就得主動告知。墨菲表示，此種措施只能提供有限的防護，「你絕對不可能完全防止疾病蔓延到這個國家，潛伏期有可能是一星期。」他補充，此舉是確保高危險人群知道，如何獲得醫療上的協助。

中國當局已證實，超過200人感染這種新病毒，在武漢造成4死。中國是澳洲最大的旅客來源國，去年吸引超過100萬名以上的遊客；每周，有來自160個中國航班抵達澳洲，墨菲表示，中國旅客還可以透過其他地點前來。

隨著中國本周開始慶祝新年，預計龐大旅客將會在國內外旅行。不過，墨菲表示澳洲還不會對旅客進行體溫檢測；這是SARS爆發期間所採取的預防措施。

加拿大廣播公司電視台（CBC）報導，目前加拿大衛生官員密切注意武漢肺炎疫情，溫哥華國際機場（Vancouver International Airport）乘客將接受新的檢查措施，螢幕也會列出訊息，提醒來自武漢的旅客，如果出現類似流感的症狀，就要通知海關人員，此外，多倫多機場、蒙特婁機場也會實施新措施。

不過，加拿大公共衛生署說明，該國並沒有直飛武漢的班機，直接來自武漢的旅客數量也不高，因此國民面臨的整體風險很低。溫哥華傳染疾病中心醫學主任康威（Brian Conway）表示，目前還不確定此種疾病的傳染速度多快、多遠，是時候保持警惕。

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