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台股金豬年狂漲2186點　「鼠年展望正向」投資人選股可留意4題材

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▲台股大漲，股市配圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲台股豬年累計大漲2,186.45點，漲幅22.01%，法人看鼠年展望正向。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

台股昨（20）日封關，收盤小漲28.42點，收在12,118.71點，豬年累計大漲2,186.45點，漲幅22.01%。展望後市，中信投信表示，鼠年展望正向，投資人在選股上，可持續鎖定5G、記憶體、iPhone等趨勢議題。

觀察外資資金流向，根據彭博統計，台股由流出轉為流入，上周小幅吸金1億美元（約新台幣30億元），印度股市以13.5億美元（約新台幣408億元）奪下吸金王寶座，而韓國則連續2周獲得資金青睞，上周淨流入3.9億美元（約新台幣118億元）。

請繼續往下閱讀...

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，隨著5G建設逐漸廣泛，應用端的需求也相對增加，相關的產品在趨勢上都是關注焦點。展望今年，半導體產業景氣復甦，以及貿易戰引起的轉單效應，可望因大陸去美化延續，相關供應鏈今年成長可期。

以目前情勢來看，周俊宏預估，營收及獲利全年均呈現成長，獲利年增率有望於今年第4季達到高峰；全年台股整體獲利成長7.4%，尤以電子類股全年獲利估計成長13.4%最高。

周俊宏指出，在半導體設備自去年第4季起出現回溫，接下來1至2年的展望相當不錯，隨著台灣龍頭上修資本支出，相關的產業展望佳，可鎖定以半導體為主業的公司為觀察重點。此外，隨著蘋果上半年將推出平價版SE手機，加上5G換機潮，預期今年蘋概股表現不會太弱。

另在選股上，周俊宏建議，可持續鎖定5G、記憶體、iPhone等趨勢議題，同時看好汽車零組件與設備相關。此外，部分過去一年跌深的落底的區塊，近期也出現了反彈跡象，建議可就基本面觀察，針對有利基者進行布局。

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