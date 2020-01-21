幹員嚴選總價6億「鼠年新10大要犯」　蝕肉魔王極惡總裁全上榜

圖文／CTWANT



過往民眾對「10大通緝犯」並不陌生，但近年檢警已鮮少再發布類似「排名」，僅在官網象徵性刊登逃犯簡歷，目前榜上有名者，除冷血殺人、連續性侵外，也有多人是危害金融秩序的惡性經濟犯。根據警政署列管資料庫，幹員替本刊「精選」出由「蝕肉魔王」黃建偉、「詐貸少東」陳偉志與「極惡總裁」梁成金等人「領銜」的新10大要犯，他們在黑、白道的懸賞金，總值已達6億元。

▲榜首「蝕肉魔王」黃建偉個性兇殘惡毒，雖人目前在大陸獄中，但仍有黑道想要他的命。（圖／翻攝畫面）

所謂「白道獎金」，即法務部依刑度輕重，對外頒布的《獎勵提供線索緝獲外逃通緝犯實施要點》，其中，最高等級為「遭判15年以上有期徒刑或無期徒刑、死刑者」，民眾提供線索而逮到人後，可獲最高100萬元獎金，依此類推，最低（1年以下徒刑）也有8萬元，總共分7個級距。

▲不少警方亟欲動用重兵緝捕歸案的重犯，也在道上有「黑市價格」。（圖／翻攝畫面）

而扁政府時期，也曾對少數特定分子，如陳由豪、劉冠軍等經濟重犯，祭出過上億元官方懸賞獎金，但本刊調查，不論是法務部的常態性獎勵，或阿扁總統時期的「特案」，全都仍遠不如這些重犯的仇家、債主或關係人等，找道上「處理」所開出的「地下賞金」。

鼠年新10大要犯的懸賞價目表，依其排名分別如下：

NO.1「凌虐蝕肉魔王」黃建偉

黑道賞金：5000萬元

官方獎金：100萬元

NO.2「詐貸要案少東」陳偉志

黑道賞金：3億元

官方獎金：100萬元

NO.3「極惡背信總裁」梁成金

黑道賞金：不明

官方獎金：15萬元

NO.4「行賄醜聞縣長」何智輝

黑道賞金：不明

官方獎金：70萬元

NO.5「黑鯊瘋狂槍手」楊勝傑

黑道賞金：100萬元

官方獎金：100萬元

NO.6「炒股貪污軍官」劉冠軍

黑道賞金：1億元

官方獎金：1億元

NO.7「跨國神秘毒梟」黃正成

黑道賞金：不明

官方獎金：100萬元

NO.8「連環性侵惡狼」郭坤龍

黑道賞金：不明

官方獎金：70萬元

NO.9「債留台灣富商」陳由豪

黑道賞金：不明

官方獎金：1億元

NO.10「扁家洗錢名醫」黃芳彥

黑道賞金：不明

官方獎金：70萬元

更多 CTWANT 報導

【鼠年十大惡人2】愛聽被害人哀號 強酸「泡死」劈腿女友

【八年好堅情1】炎亞綸搬新厝不忘老友 阿本樂幫溜狗當室友

【好野趴吸金1】全台最大電音派對喊卡 春吶主辦公司疑詐千萬

►越想越不對勁！OL 賺翻啦