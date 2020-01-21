情侶比賽中場熱吻　攝影機定格「男方尷尬臉抽手」觀眾秒懂：變抓猴了！

▲男子在球賽中被拍到親親，一臉尷尬鬆手。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

不少男性此生都想和愛人一起看場球賽，甚至被Kiss Cam捕捉到，還相當開心，但這一切都是建立在「帶對的人」。日前厄瓜多舉辦足球賽，巴塞隆納SC對上地主隊，場上座位幾乎座無虛席，就在中場的「親親攝影機」開拍時，捕捉到一對男女正在熱吻，卻沒想到男子發現自己被拍到後「臉部表情」當場尷尬糾結。

根據英國《太陽報》報導，男子在比賽中場時，跟一旁的女伴熱情擁吻，卻沒想到親親攝影機就定格拍攝他們，男子瞄到自己出現在鏡頭中，原本深情的表情漸漸變成有點恐慌，接著用著尷尬的速度跟女方分開。

當地不少媒體都認為，這名男子應該是帶著自己的小三來觀賽，面對外界瘋狂揣測，這名男主角最後不得不出面在網路上承認，「如果你是我，你最怎麼做，我將會捍衛自己的作為一個男人的尊嚴，但我們都是失敗了，謝謝那些帶我去教堂的人，因為這樣讓我的心跟家人的感情都被治癒。」

男子甚至也透露「非常希望你可以回到我的身邊」，疑似是因為攝影機事件導致與伴侶的關係破裂。不少網友看到後，也直呼「真的要敢做敢當」、「人生最幸運的時候，就是這時候了！」、「被拍到臉到底還要多尷尬！」、「我要是你，寧可馬上回家跪老婆」。

