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武裝包圍議會！5萬人參加維州擁槍集會　抗議3項槍枝管制法案通過

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▲▼維吉尼亞州擁槍民眾包圍議會抗議。（圖／路透）

▲ 女子高舉「持槍權即女權」的標語。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國維吉尼亞州數萬擁槍倡議人士20日聚集首府里奇蒙市中心（Richmond），公開攜帶包括突擊步槍在內的各種槍械，還有大批民眾包圍州議會。維州新當選的政府由民主黨佔多數，承諾實施嚴格的槍枝法律。議會16日通過法案，未來將對一切槍枝販售展開限制及背景調查，引發這場大規模抗議。

爭議爆發以來，維州州長諾沙姆（Ralph Northam）15日宣布臨時緊急狀態，禁止任何人攜帶槍枝進入議會大廈廣場。但20日擠滿維州議會大廈前的抗議者中仍有許多人攜帶步槍，還有人全副武裝，一面高喊「我們不會服從」的口號。一名抗議者估計，多達7成民眾持武器出現，但其中大多數人都謹慎的帶著隱藏式手槍。

▲▼維吉尼亞州擁槍民眾包圍議會抗議。（圖／路透）

▲ 男子舉著「我的權利來自上帝而非政府」的標語。（圖／路透）

集會登場前許多人擔心，這場抗議活動可能演變成暴力事件，導致2017年夏洛特鎮（Charlottesville）的白人至上主義集會重演。當時一名新納粹份子開車衝進活動會場，導致一名婦女死亡。但20日的擁槍集會儘管擁擠，卻比想像中平靜許多。

據警方說法，約2.2萬人參加集會，大多聚集在被允許攜帶槍枝的議會大廈外街道上。集會主辦方維州公民防衛聯盟（VCDL）則預估，約有5萬人參加，其中包括民兵團體及極右翼團體成員，但不見反抗議民眾。由於這場活動預期將有眾多與仇恨團體無關的維州民眾參加，當地反抗議派人士幾天前便宣布，當天不會舉行活動。

總統川普針對20日的集會發推文表示，保障美國人民持有及攜帶武器權利的憲法第2修正案正在偉大的維吉尼亞聯邦承受嚴重打擊，呼籲擁槍人士今年大選將選票投給共和黨。

保守派權威人士也強調，20日的擁槍集會相當和平，證明儘管每天都有死亡槍擊案發生，但守法的擁槍者不會對公眾帶來威脅。槍枝控制組織Moms Demand Action創辦人沃茨（Shannon Watts）則譴責，威脅以暴力解決問題的武裝份子不能代表多數維吉尼亞人。

33歲維州居民泰勒（Jacob Taylor）表示，活動舉行前幾天便有當天可能爆發衝突的陰謀論流傳，加深民眾對暴力的恐懼。身為一名擁槍者，這是他第一次參加政治集會，因為新通過的槍枝法案「直接影響到我所擁有的還有我能做的。」

▲▼維吉尼亞州擁槍集會。（圖／路透）

▲ 主辦方統計，約有5萬人參加集會。（圖／路透）

集會正式開始的幾小時前，抗議者在廣場前街道上高呼口號、唱國歌，並透過擴音器向人群發表談話。一名抗議者表示，「諾沙姆說謊，說他知道這裡有著迫在眉睫的危險。但我看到的都是真誠的、熱愛美國的愛國者。」

美國允許21歲以上民眾隱匿持有手槍，18歲起只要合乎法律，就可在沒有許可證的狀況下公開佩帶手槍。民主黨去年11月贏得維州議會控制權，已經批准3項槍枝管制法案，包括禁止每月購買超過一支手槍、允許地方政府禁止在公園及公共建築內攜帶槍枝、要求對所有槍枝購買進行背景調查。諾沙姆將控槍視為政府首要任務，希望通過這3項措施。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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