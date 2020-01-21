不再是殿下！哈利梅根放棄「女王的禮物」　夫妻品牌概念要大改

▲ 哈利王子及夫人梅根。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子與夫人梅根宣布淡出王室，與女王伊莉莎白二世達成協議，未來將不再以王室成員身分代表女王，且不再使用「殿下」（HRH）頭銜。哈利隔天出席公開活動時表示，對此感到極度悲傷。針對哈利夫妻是否使用HRH頭銜的差別，美國CNN整理以下重點。

梅根2018年5月與哈利結婚後獲得薩塞克斯公爵夫人殿下的頭銜，哈利的完整頭銜則是薩塞克斯公爵殿下、鄧巴頓伯爵及奇基爾男爵。但與女王達成協議後，這對夫妻不再使用頭銜中的「殿下」，改稱薩塞克斯公爵哈利及公爵夫人梅根，將從2020年春季開始生效。

兩者間的差異相當微妙，他們的頭銜並未被取消，只是未來不再使用或自稱殿下，因為不再對外代表女王。但哈利王子依舊是哈利王子，這對夫妻也依舊是薩塞克斯公爵與公爵夫人。

▲ 倫敦杜莎夫人蠟像館中哈利與梅根的蠟像原先放置在女王身邊。（圖／達志影像）

HRH為王子或公主殿下頭銜（His/Her Royal Highness）縮寫，代表王室高級成員的地位。自18世紀早期，君主的兒孫被授予此頭銜是一種慣例，但誰可獲得這項頭銜由當時在位的君主決定。喬治五世1917年限制可得到此頭銜的王室成員身份，但女王伊莉莎白二世放寬規定，將這項地位賦予更多王室成員。

傳統上，女王的子女和孫輩都會得到這項頭銜，但並非每個人都希望擁有。女王的女兒安妮公主（Princess Anne）便拒絕為自己的孩子彼得（Peter）與札拉（Zara）授予頭銜，和允許2名女兒使用頭銜的安德魯王子（Prince Andrew）形成對比。

對於和王室成員結婚的人來說，情況就較為複雜。凱特與梅根分別嫁給威廉與哈利以後，被女王賦予HRH稱號，但若嫁給王位繼承順位相對不高的王室成員，就可能和HRH擦肩而過。尤金妮公主（Princess Eugenie）使用這項頭銜，但她的丈夫布魯克斯班克（Jack Brooksbank）與她結婚時就沒能取得。

哈利的母親黛安娜王妃與查爾斯王子離婚後便失去HRH稱號，但被授予威爾斯王妃黛安娜的禮節性頭銜；約克公爵夫人莎拉（Sarah, Duchess of York）與安德魯王子離婚後同樣也失去HRH。

▲ 去年聖誕節時女王桌上獨缺哈利一家的照片，被指為梅根決心出走王室的關鍵。（圖／達志影像／美聯社）

哈利與梅根的情況有所不同，他們依然是王室成員，只是不能再使用頭銜。HRH實際上是女王的禮物，所以女王、未來查爾斯王儲或威廉可以決定是否恢復。若各方都遵守與女王達成的協議，哈利夫妻就不會拿回HRH，除非他們重新決定代表王室。

目前還不清楚不使用HRH對哈利夫妻的影響，因為哈利是女王的孫子，梅根與他的婚姻關係持續，他們依然會受邀參加王室活動，地位也不會受到影響，但勢必對他們的「薩塞克斯王室」品牌帶來變動。

根據哈利夫妻與女王達成的協議，他們不得在任何影片作品、時尚或廣告中塑造「殿下」形象，與薩塞克斯王室官網首次聲明的品牌概念並不一致，代表該品牌勢必需要重新設計。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。