川普與環保少女童貝里再度交手　世界經濟論壇命題「永續經營」

▲年僅17歲的環保少女童貝里與川普槓上，這次又將在世界經濟論壇同台演說。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與環保少女童貝里（Greta Thunberg）在今日的「世界經濟論壇」（World Economic Forum）將同台發表演說。童貝里曾在聯合國氣候行動峰會上怒瞪川普，而川普也在推特上嗆她「必須解決情緒管理問題」，這次兩人將再度交手。

瑞士達沃斯（Davos ）世界經濟論壇進入50週年，今年將聚集來自世界各國超過3000位相關人士，討論如何建構「可永續發展的世界」。

世界經濟論壇創辦人史瓦布（Klaus Schwab）表示，「人們覺得經濟精英背叛他們，我們降低全球溫度1.5度的目標將要落空，世界正面臨關鍵的分岔路，今年我們必須發展『達沃斯2020宣言』，向世界上所有政府與企業重繪藍圖，世界經濟論壇已經走過50年，這是未來50年我們所要建構的。」

川普表示要在論壇上強調美國經濟發展與投資，與今年的主題「永續經營」大相逕庭。過去他就不太重視科學證據，為了拚經濟讓環保開倒車，甚至在去年11月4日退出《巴黎氣候協定》（Paris Agreement）。而年僅17歲，曾經發起400萬人參加全球氣候罷課，並獲選為2019年時代雜誌風雲人物的童貝里，在去年12月30日表示，「川普對氣候暖化議題漠不關心，和他對話無疑是浪費時間。」

達沃斯論壇在過去幾年被指控太奢侈又不環保，許多領袖與名人搭乘私人噴射機擠進達沃斯小鎮，住在每晚500美元的房間。今年主辦單位也表示已重新設計會議中心與購買排碳額度，將讓論壇變得更環保。

▼美國總統川普為了拚經濟讓環保開倒車。（圖／路透）