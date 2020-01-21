瀟灑退出王室！梅根喜背兒子逛公園　「2王室保鑣跟後」爽用資源惹議

▲英國哈利王子、妻子梅根與兒子亞契（Archie）。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

英國王室的家庭問題，在本周告一段落。就在白金漢宮日前發生「弄錯頭銜」的問題，不慎將梅根冠上「離婚婦女」的頭銜後，王室忙著善後，哈利立刻搭機返回加拿大，與分隔2周未見的妻子梅根、兒子亞契見面。就在外媒拍到的梅根照片中可以看到，梅根氣色相當好，即便瀟灑脫離王室，但仍持續使用王室資源，身邊跟著2名王室保鑣。

根據英國《每日郵報》報導，即便經過王室家庭會議後，女王發出聲明表示，「梅根進入家庭是令人驕傲的」，仍喚不回梅根崇尚自己想要自由的心。21日被拍到在加拿大溫哥華展開新生活的樣子。梅根將兒子亞契背在前方，牽著兩隻愛犬出門，氣色看起來相當好；據悉，梅根目前住在薩尼奇的海濱別墅內，雖不顧一切表示要脫離王室，但身邊仍跟著兩名王室的保鑣。

白金漢宮消息人士表示，女王對於哈利與梅根堅決離開王室，感到相當難過，所以提出「兩全」方法，保留兩人的頭銜，暫不使用。然而面對外界揣測哈利與哥哥威廉王子的感情嚴重破裂，消息人士也指出，兄弟倆已經有長談過，應該是已經前嫌盡釋，威廉與妻子凱特這些日子以來，仍積極參加慈善活動、會議，看起來似乎沒受到太大影響。

哈利日前在退出王室風波後，首度發聲，對於這樣的結果感到相當難過，但別無選擇，非常榮幸可以服務所有人；此外也分享亞契第一次見到雪的樣子，試圖想讓外界知道「平凡生活」也相當好。