俄羅斯旅館熱水管爆裂　「熱蒸氣噴出燙熟活人」慘釀5死…僅1出口成煉獄！

▲俄羅斯彼爾姆發生熱水管線爆裂意外5死。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯彼爾姆（Пермь）市20日驚爆地下旅館熱水管線爆炸，當場造成內部房客5人慘死，其中包括一名兒童，此外還有3人因為嚴重燒燙傷送醫、3人拒絕送醫，調查人員在現場勘驗後發現，該間旅館因為熱水管線老舊，加上逃生出口就只有大門一個，導致案發當下根本來不及反應與逃生，慘釀悲劇。

根據俄媒《Риа Новости》報導，位於彼爾姆的一間迷你飯店在晚間發生熱水管爆炸意外，當下造成5人死亡，據悉旅館因為接近當地一間治療中心，因此住房客多為病患家屬，而在管線爆裂之後，地下旅館瞬間高溫蒸氣瀰漫、滾燙熱水湧出，多名傷者與死者被帶出時，肉皮幾乎分離。

該案件發生後，因俄羅斯熱水管線多牽涉到共同暖氣管、熱水的使用，附近的20多棟建築、3所幼稚園、1間學校陷入沒有熱水、暖氣的狀態。當時行經旅館附近的目擊者表示，在管線爆裂的瞬間，熱蒸氣瞬間衝出，根本不敢想像內部到底發生什麼事情，天冷所有門窗也都緊閉，幾乎沒有散出熱氣的可能。

當地媒體表示，目前附近受到影響的房屋，管線都已經盡速另牽，而在彼爾姆或是俄羅斯，管線老舊的問題早就是眾所皆知的事，但卻沒有真的落實修繕，才釀成悲劇。