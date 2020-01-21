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哈利飛到加拿大與妻兒團圓　外界瘋猜「定居地點」引熱議

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▲英國哈利王子（Prince Harry）於20日出席非洲21國峰會。（圖／路透）

▲英國哈利王子（Prince Harry）於20日出席非洲21國峰會，晚間就非到加拿大與妻兒團聚。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國哈利王子（Prince Harry）於20日出席非洲21國峰會，晚間離開英國，搭乘飛機前往加拿大，與妻子梅根（Meghan Markle）、兒子亞契（Archie）團聚。外界紛紛好奇猜測，夫妻將會定居在哪裡，其中被認為最有可能的城市包括溫哥華、多倫多與維多利亞。

▲英國哈利王子、妻子梅根與兒子亞契（Archie）。（圖／路透）

▲英國媒體報導，哈利王子已經飛到加拿大與梅根、亞契團聚。（圖／路透）

《路透社》引述《每日電訊報》報導指出，哈利20日出席了首相強生（Boris Johnson）主持的非洲21國領袖峰會，晚間搭乘飛機前往加拿大，與妻兒團聚。哈利與梅根8日宣布卸下王室資深成員身分，不再履行王室職務，並尋求經濟獨立，消息震撼全球。

由於哈利與梅根「定居北美」的計畫細節依然模糊，因此外界紛紛猜測，他們將定居在加拿大哪座城市，以及誰要負責支付相關費用。《紐約時報》指出，溫哥華、多倫多與維多利亞被認為是最有可能的地點，以下是詳細原因。

▲▼哈利王子（Prince Harry）寵愛妻子梅根（Meghan Markle）出名。（圖／路透）

▲哈利與梅根將要定居加拿大哪座城市，成為外界討論的熱門話題。（圖／路透）

梅根曾到溫哥華舉辦慈善活動，這裡也距離故鄉洛杉磯比較近。《太陽報》曾報導，夫妻倆相中基斯蘭奴（Kitsilano）海岸的豪宅社區西點格雷（West Point Grey），正在尋找一間六房別墅，但這項消息被當地房地產經紀商否認。

多倫多是加拿大最大城市，也是梅根拍攝影集《無照律師》（Suits）期間定居的地方，而且她的好友、知名時尚造型師穆羅尼（Jessica Mulroney）也住在這裡。但是，加國各大英語媒體都聚集在多倫多，如果夫妻倆定居，可能持續被鎂光燈追逐。

英屬哥倫比亞省首府維多利亞（Victoria）氣候溫和，長期宣揚英國傳統，哈利與梅根也在郊區租了一間房子。此外，由於當地報社曾自發性表示，不會報導夫妻聖誕節假期的新聞，因此也被列為可能的定居地點之一。

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