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桑德斯轉發「台灣健保」新聞報導大讚：別告訴我美國做不到

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▲美國民主黨籍總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國民主黨籍總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）轉發台灣健保新聞。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國民主黨總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）於15日發布推文，轉發了一則關於台灣健保的新聞報導，並寫道「不要告訴我，美國沒辦法實施全民醫療保險制度」，他也使用繁體中文，在臉書宣示，「全民醫療是人權不是特權」。

美國新聞網站Vox於13日以「台灣的單一支付成功故事──以及給美國的課題」為標題，深度報導台灣全民健保體系與各國作法。桑德斯15日在推特上轉貼這一篇文章，並寫道，「不要告訴我，美國沒辦法實施全民醫療保險制度，保證每個男人、女人與小孩都能獲得健保。如果其他大國都能做到，我們當然也可以。」

全民醫療是人權不是特權.

Bernie Sanders 發佈於 2020年1月14日 星期二

桑德斯15日在臉書粉絲專頁發文，使用許多國家的語言、文字宣示醫療保險政策，其中也包括繁體中文。他再次強調，「全民醫療是人權不是特權。」

根據《紐約時報》報導，桑德斯因母親罹病與去世，深刻感受到健保體制的不足，2016年競選總統大位時，就曾提出類似政見，如今二度角逐民主黨提名，再次主打「全民健保」（Medicare for all）政策，甚至列為最重要的競選議題之一，也成功在數次辯論會中成為討論焦點。

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