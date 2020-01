桑德斯轉發「台灣健保」新聞報導大讚：別告訴我美國做不到

▲美國民主黨籍總統參選人桑德斯(Bernie Sanders)轉發台灣健保新聞。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

美國民主黨總統參選人桑德斯(Bernie Sanders)於15日發布推文,轉發了一則關於台灣健保的新聞報導,並寫道「不要告訴我,美國沒辦法實施全民醫療保險制度」,他也使用繁體中文,在臉書宣示,「全民醫療是人權不是特權」。

Don't tell me the United States cannot implement a Medicare for All system to guarantee health care to every man, woman and child.



If every other major country can do it, then surely so can we. https://t.co/mPJNvUMFV5