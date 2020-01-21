IS新領袖曝光！美軍16年前「幫忙和巴格達迪牽線」　後懸賞1.5億要他人頭

▲ISIS前首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）死後數小時內，組織就已選出新首領。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

伊斯蘭國（ISIS）前領袖巴格達迪去年10月遭美軍突襲死亡，之後新領身分一直處於謠傳狀態，現在這名恐怖組織新頭號人物終於被證實。根據2個官方情報機構指出，薩爾比（Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi）是ISIS的創立成員之一，主導將庫德族內的亞茲迪（Yazidi）教徒滅族，和當作性奴的行動，同時也負責監控海外的恐怖行動。

英國《衛報》報導，巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）死後數小時，ISIS就已經推舉出新任領導人，名叫庫來希（Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi），但組織內其他資深成員和情報機構並不知道這個化名。直到近日，當地及西方間諜終於破解，進而拼湊出庫來希的真實身分 ─ 薩爾比（Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi）。

Two intelligence sources have reportedly named Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi as the new leader of Islamic State. https://t.co/z6CCOOZTBH — SBS News (@SBSNews) January 20, 2020

消息來源指出，薩爾比出生於伊拉克泰勒阿費爾（Tal Afar）的土庫曼家庭，是ISIS當中少數非阿拉伯裔的領導人，他被描述成是和巴格達迪一樣個性堅毅的退伍軍人，並且對極端組織的忠誠堅定不移。

薩爾比畢業於伊拉克摩蘇爾大學（Mosul），伊斯蘭國國力鼎盛時期，他是負責針對亞茲迪教徒進行宗教及種族屠殺的主導人，同時也受命在伊拉克北部尼納瓦平原（Nieveh Plains）進行「大清洗」。

▲美軍去年10月27日突擊巴格達迪行動的影像。（圖／達志影像／美聯社）

薩爾比另有其他化名，包括阿布杜拉（Haji Abdullah），以及某些圈子內熟知的卡爾達許（Abdullah Qardash），由於化名使用區隔得很開，伊拉克政府一度將這兩個名字分別認成兩個不同的人，甚至以為其中一個已經死亡。

早在美軍於2019年10月27日突襲攻堅巴格達迪以前，美國政府就已出價500萬美元（約新台幣1.494億元）懸賞薩爾比和另外2名資深成員的人頭，因為他們知道薩爾比成為下屆領袖的呼聲很高。

事實上，美軍自己就是促成薩爾比和巴格達迪認識的「牽緣人」。2003年4月，美軍接管伊拉克南部烏姆蓋薩爾的拘留所，並以911事件中喪生的紐約消防局長布卡（Ronald Bucca）之名，將拘留所更名為「布卡營」（Camp Bucca）；2004年，薩爾比被美軍逮捕，隨即下獄布卡營，他其中一個獄友正是巴格達迪。