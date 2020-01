IS新領袖曝光！美軍16年前「幫忙和巴格達迪牽線」　後懸賞1.5億要他人頭

▲ISIS前首領巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)死後數小時內,組織就已選出新首領。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

伊斯蘭國(ISIS)前領袖巴格達迪去年10月遭美軍突襲死亡,之後新領身分一直處於謠傳狀態,現在這名恐怖組織新頭號人物終於被證實。根據2個官方情報機構指出,薩爾比(Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi)是ISIS的創立成員之一,主導將庫德族內的亞茲迪(Yazidi)教徒滅族,和當作性奴的行動,同時也負責監控海外的恐怖行動。

英國《衛報》報導,巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)死後數小時,ISIS就已經推舉出新任領導人,名叫庫來希(Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi),但組織內其他資深成員和情報機構並不知道這個化名。直到近日,當地及西方間諜終於破解,進而拼湊出庫來希的真實身分 ─ 薩爾比(Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi)。

Two intelligence sources have reportedly named Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi as the new leader of Islamic State. https://t.co/z6CCOOZTBH

消息來源指出,薩爾比出生於伊拉克泰勒阿費爾(Tal Afar)的土庫曼家庭,是ISIS當中少數非阿拉伯裔的領導人,他被描述成是和巴格達迪一樣個性堅毅的退伍軍人,並且對極端組織的忠誠堅定不移。

薩爾比畢業於伊拉克摩蘇爾大學(Mosul),伊斯蘭國國力鼎盛時期,他是負責針對亞茲迪教徒進行宗教及種族屠殺的主導人,同時也受命在伊拉克北部尼納瓦平原(Nieveh Plains)進行「大清洗」。

▲美軍去年10月27日突擊巴格達迪行動的影像。(圖/達志影像/美聯社)

薩爾比另有其他化名,包括阿布杜拉(Haji Abdullah),以及某些圈子內熟知的卡爾達許(Abdullah Qardash),由於化名使用區隔得很開,伊拉克政府一度將這兩個名字分別認成兩個不同的人,甚至以為其中一個已經死亡。

早在美軍於2019年10月27日突襲攻堅巴格達迪以前,美國政府就已出價500萬美元(約新台幣1.494億元)懸賞薩爾比和另外2名資深成員的人頭,因為他們知道薩爾比成為下屆領袖的呼聲很高。

事實上,美軍自己就是促成薩爾比和巴格達迪認識的「牽緣人」。2003年4月,美軍接管伊拉克南部烏姆蓋薩爾的拘留所,並以911事件中喪生的紐約消防局長布卡(Ronald Bucca)之名,將拘留所更名為「布卡營」(Camp Bucca);2004年,薩爾比被美軍逮捕,隨即下獄布卡營,他其中一個獄友正是巴格達迪。

"Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi, who is one of the terror group’s founding members, is now the group's tyrant, intelligence sources say."https://t.co/OuQrsXzUSP