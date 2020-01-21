睽違14年！安倍國會演說「首提台灣」爆掌聲　蔡英文推文：很高興　

▲日本首相安倍晉三在政策演說場合，罕見提及「台灣」。（圖／路透）
記者張靖榕／綜合報導
日本首相安倍晉三（あべしんぞう）20日發表施政方針演說，提及2011年「311東日本大震災」，他表示震災災區的岩手縣野田村已登記為2020東京奧運台灣接待城，提到「台灣」兩字後稍微停頓，全場隨即出現熱烈掌聲。總統蔡英文對此發表推文表示「很高興」。
綜合報導，安倍晉三昨出席日本第201通常國會，提到今年夏天的東京奧運是「復興奧運」，除了向311大地震災區民眾加油打氣，也要向全世界傳遞訊息 ─ 日本已從大地震中重生。此次奧運也是東京自1964年首次舉辦奧運會後，再度主辦這場全球性盛會。
安倍表示，9年前311大地震對岩手縣釜石市造成重大影響，當時「海浪隊」（Sea Waves R.F.C.）澳洲籍橄欖球選手法爾迪（Scott Fardy）並未就此回國，而是留在當地協助救災。因此安倍表示，釜石市為表達感謝，將在東奧期間擔任澳洲接待城。
▲安倍晉三表示，此次奧運是日本向世界召開「我們回來了」。（圖／路透）
安倍另外宣布29個災區自治體分別為各國接待城，其中，岩手縣野田村將是台灣接待城，當他提及「台灣」兩字時特別停頓，隨後國會全場揚起熱烈掌聲。他說，311東日本大震災後，日本獲163國和地區的馳援，「對困難時伸出溫暖之手的世界各地人們，我再度於此表達感謝之意。」
安倍演說結束後，總統蔡英文在推特上以日文發表短文，很高興安倍在演說中特別提及「台灣」，以及國會議員們給予的掌聲，「聽說有20個以上的日本自治體登記當台灣選手的接待城，我們期待能在日本進行集訓、參賽。加油！東京奧運、帕運！」
「台湾」という言葉が日本の国会で大きな拍手を浴びたのは実に嬉しいことです！— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) January 20, 2020
（05:27～06:00）
20以上の自治体が台湾選手のホストタウンを希望していたと聞いています。我々も日本にてトレーニングし、競技に参加できるのを楽しみにしています！頑張ろう！東京オリパラ！ https://t.co/R9dVPZiJzD
《上報》報導，日本目前已有478個自治體登記接待奧運選手，其中台灣接待城多達24個，為全日本最搶手。
日本《產經新聞》報導，日本首相在演說中提到台灣「相當不尋常」；事實上，和日本無具體邦交關係的台灣一詞，在過去近14年的時間裡，未曾出現在首相的政策演說中，上一次已是2006年1月20日，由當時的首相小泉純一郎提出，內容是關於台灣免簽證。