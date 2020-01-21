WHO召開緊急會議　討論武漢肺炎是否列「國際公共衛生緊急事件」

▲武漢肺炎已經擴散至北京、上海、深圳等大城市。（圖／翻攝明報）

記者張靖榕／綜合報導

武漢肺炎疫情擴大至中國其他各省市，全境累計確診案例已有218例。世界衛生組織（WHO）20日表示，緊急委員會本周將召開會議，針對緣起於中國、蔓延至周遭國家日、韓、泰的新型冠狀病毒，進行未來防疫方向的討論。

WHO周一（20日）指出，中國已經證實新型冠狀病毒會在人與人之間傳染，而傳染原最早可能來自動物。該組織旗下緊急委員會將於周三（22日），在瑞士日內瓦（Geneva）召開緊急會議，商討是否將這個在中國爆發的傳染病，列為國際公共衛生緊急事件，以及該用何種方式控制新型冠狀病毒的傳播。

目前為止，WHO並未建議各國對中國或武漢市發出貿易或旅行禁令，不過獨立專家小組或許可以嘗試向各國警告，或是推薦其他更好的方法，幫助限制病毒傳播。

▲專家研判新型冠狀病毒可能源自野生動物，已發展成有效人傳人。（圖／翻攝自微博）

中國《央視》20日晚間播出節目，訪問鍾南山等專家，當中提到武漢肺炎有3個特點，第一為95％病例都和武漢有關係，第二是已經證實「人傳人」情況，第三就是15名醫務人員的感染。

鍾南山指出，醫務人員感染確認了人傳人的現象，這是用於判斷時非常重要的標誌。鍾南山提醒民眾，若和近期曾到過武漢的親友接觸後，應特別注意身體狀況，一旦出現「發熱」現象，應立即就醫治療。

隨著春節即將到來，中國將出現有「人類史上最大規模遷徙」之稱的春運，鍾南山擔心這個時間點，武漢肺炎擴大傳播的情況加劇，幾乎無可避免。