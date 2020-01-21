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阿拉斯加火山又噴了…發紅色飛航警戒　但「熔岩河流」夜景照美呆！

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▲▼阿拉斯加希沙爾丁火山（Shishaldin Volcano）。（圖／取自阿拉斯加火山觀測所）

▲阿拉斯加希沙爾丁火山噴發出熔岩。（圖／取自阿拉斯加火山觀測所）

記者王致凱／綜合報導

美國當局表示，阿拉斯加希沙爾丁火山（Shishaldin Volcano）19日再次噴發，火山灰衝上約8公里高空，觸發飛航紅色警戒，並在附近村莊引發火山落塵。不過，當局貼出火山觀測照，炙熱岩漿如河流般流下山坡，隱隱散發出火紅色光芒，景色壯麗令人驚嘆。

根據路透社報導，地處阿留申群島的希沙爾丁火山，位於安克拉治西南方約1095公里，海拔2857公尺，是阿留申山脈的最高峰，山峰3分之2區域全年都被冰雪覆蓋，是阿拉斯加地區最活躍的火山之一。自去年七月以來，希沙爾丁火山一直處於間歇性噴發階段，偶爾會噴發火山灰和高溫蒸氣，並從白雪皚皚的山坡上流下熔岩。

阿拉斯加火山觀測所（Alaska Volcano Observatory）表示，根據衛星觀測，火山灰衝上8535公尺高空，至當天中午左右，灰雲擴散了大約145公里範圍，主要飄向東部與阿拉斯加灣上空。

阿拉斯加大學費爾班克斯分校科學家費伊（David Fee），在希沙爾丁火山東北方約37公里的阿留申群島村落福爾斯帕斯（False Pass），當地居民通報有火山灰落下，造成汽車擋風玻璃覆蓋一層灰塵。

根據普查數據，福爾斯帕斯村全年常住人口僅約40人，但夏天捕魚季時可能會湧入許多臨時居民。費伊說，雖然該火山活動頻繁，但通常只會噴發出少量火山灰，然而19日噴發較為劇烈，已經觸發航空「紅色」警告，提醒航機避開該空域。這是希沙爾丁火山火山目前的噴發階段中，第二次發出紅色警告。

事實上，希沙爾丁火山去年12月間也曾發生過一次小規模噴發，當時同樣產生美麗的熔岩景觀。阿拉斯加火山觀測所將照片分享至社群網路，網友紛紛留言稱，「太美了」、「真的美呆」。

▼希沙爾丁火山噴煙。（圖／取自阿拉斯加火山觀測所）

▲▼阿拉斯加希沙爾丁火山（Shishaldin Volcano）。（圖／取自阿拉斯加火山觀測所）

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