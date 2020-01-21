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苦命女為癌末犬辦告別之旅　400毛小孩相挺陪牠一起跑

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▲少女穆蕾和她的愛犬馬利。(圖／臉書@ Ashleigh Murray)

穆蕾和她的愛犬馬利正面臨生離死別。(圖／臉書@ Ashleigh Murray)

國際中心／綜合報導

英國女子穆蕾(Ashleigh Murray)最近面臨喪「犬」之痛。聊可安慰的是，有大約400位狗朋友前來參加了她的愛犬馬利(Marley)的告別會。

大約4個月前，穆蕾接到晴天霹靂的消息：她的愛犬馬利被診斷出巳是癌末，僅剩數個月的生命。穆蕾悲痛之餘，希望愛犬不要走得太寂寞。於是，她邀請其他的狗主人和狗狗一同前來， 陪馬利走一段牠生命中的最後之旅。

馬利是一頭黑色的可卡犬(cocker spaniel)，從一歲起，牠陪伴穆蕾已經7年。穆蕾表示，馬利被診斷出罹癌，可能是她此生迄今為止最難接受的事實之一。

北愛爾蘭媒體「貝爾法斯特直播」(Belfast Live)報導說，穆蕾被告知馬利罹患「血管肉瘤」(Hemagiosarcoma)。據了解，這是狗狗所碰到的最惡性的癌症。為了抗癌，馬利接受了手術，切除重達1.5公斤的腫瘤，並且切除了脾臟。但是化療及放射療法並未對狗狗發生作用。穆蕾無奈，只能儘量在牠長日將盡的餘生裡，讓牠過得更快樂、更舒適一點。

▲少女穆蕾和她的愛犬馬利。(圖／臉書@ Ashleigh Murray) 。

罹癌的馬利，即將走到生命的盡頭。(圖／臉書@ Ashleigh Murray)

穆蕾表示，馬利陪伴她度過人生中最艱難的時刻。她說：「過去7年來，她一直陪伴著我。我失去孩子、失去了父親，遭遇暴力攻擊、10年的戀情告吹，甚至在我陷入「創傷後壓力症候群」(Post-traumatic stress disorder，PTSD)的最黑暗時刻，牠都從未離開過我的身邊。一旦想到我無法再也無法保住牠的性命，我的心都碎了。」

當被告知馬利只剩4個月的生命時，穆蕾決定讓接下來的每一天都要變得很特別。其中一個構想是：她呼籲盡可能多的狗狗和狗主人到北愛爾蘭的克勞福德斯本森林公園(Crawfordsburn Forest Park)，參加「陪馬利走一程」的活動。這裡是馬利最早的走過的路線之一，回到這裡，牠仍然感到非常興奮。

▲少女穆蕾和她的愛犬馬利。(圖／臉書@ Ashleigh Murray) 。

▲▼現場有多達350位狗主人和大約400隻毛小孩出現在現場為和馬利。(圖／臉書@ Ashleigh Murray)鎮鎮

穆蕾在在臉書上說：「請大家踴躍到場。兩條和四條腿的都無任歡迎。這是一場感情交流，也是為狗狗基金會(The Dogs Trust)募款竹活動。希望此行可以看到一些熟悉的狗主人和他們的毛小孩。」

但是當天看到多達350位狗主人和大約400隻毛小孩出現在現場為她和馬利打氣時，穆蕾完全被震撼了。牠們全都是為了要陪馬利走一段牠生命的取後旅程。現場甚至有業者為狗主人和狗狗提供醫療服務。

穆蕾說：「我做夢也想不到會有這麼多人出來挺一個平凡的女孩和她的狗狗。能夠跟那麼多好棒棒的人共同度過這一天，我覺得即感動又光榮。」

▲少女穆蕾和她的愛犬馬利。(圖／臉書@ Ashleigh Murray)

▲少女穆蕾和她的愛犬馬利。(圖／臉書@ Ashleigh Murray) 。

穆蕾和她的愛犬馬利的合影。(圖／臉書@ Ashleigh Murray)

▲少女穆蕾和她的愛犬馬利。(圖／臉書@ Ashleigh Murray)

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