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「日出茶太」母公司登上觀光股后寶座　六角股價衝上208元創新高

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▲六角國際表示，2020年「Chatime日出茶太」在全球店家數，將繼續保持雙位數成長，預計三年內達成全球2000店里程碑。（圖／六角國際提供）

▲六角國際表示，2020年「Chatime日出茶太」在全球店家數，將繼續保持雙位數成長，預計三年內達成全球2000店里程碑。（圖／六角國際提供）

記者林淑慧／台北報導

知名茶飲品牌「日出茶太」母公司六角國際，在2019年合併營收創下新高表現後，近來股價驚驚漲，不僅連續多日拉出長紅K棒，今（20）日股價一舉飛躍200元大關，終場以208元作收，創上櫃以來新高價，並登上觀光股后寶座。

依據財報，六角國際2019年12月合併營收4.28億元、累計第四季合併營收12.60億元、全年合併營收49.54億元，分別較2018年同期成長13.62％、22.23％及28.47％，均為歷來同期新高。

請繼續往下閱讀...

六角國際表示， 2019年合併營收創下新高表現，較前一年度同期大幅成長28.47％，成長動能主要受惠「Chatime日出茶太」全球展店腳步持續，且已站穩市場龍頭的印尼及菲律賓等東南亞市場的同店銷售成長強勁所帶動。

目前「Chatime日出茶太」在已達經濟規模的印尼、菲律賓與澳洲（印尼300店、菲律賓百店與澳洲百店），以及今年可望突破百店的加拿大等地區加大擴張力道，預期營收的擴增將進一步優化2020年營業費用率，對挹注獲利產生明顯效益。

六角亦將於2020年啟動印尼「跳島策略」，向離島發展擴張，以領先品牌且大者恆大的優勢，預計可望順利達成每年淨增加100店的目標。在菲律賓則會以每年40至50家淨增加店數成長，加拿大在今年有望達成百店，馬來西亞則預期2021年亦會達到百店規模里程碑。

展望後市，六角表示，2020年「Chatime日出茶太」在全球店家數，將繼續保持雙位數成長，預計三年內達成全球2000店里程碑，挹注營運表現可期。

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