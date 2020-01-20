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台商笑了！群光泰國萬坪廠區　停工15年意外爆賺26倍

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許崑泰不但在電子產品製造賺到很多錢，在不動產的未實現獲利更是可觀。

圖文／鏡週刊

面對中美貿易戰，群光董事長許崑泰化危機為轉機，去年8月決定重啟閒置15年的泰國廠，並在旁購地11000坪蓋新廠。但其實，群光閒置15年的廠，竟意外爆賺26倍。

「33年前，群光是全世界第一個到泰國設廠的電腦周邊零組件廠商。未來產能配置則看是否（被美國）課到稅，我們會根據客戶的選擇調整，中國產能目前沒有縮減。」群光董事長許崑泰笑著說，泰國廠如果全能量產，產能將比現在多出兩成，他信心滿滿的說：「今年群光營收將突破1000億元。」

請繼續往下閱讀...

講到泰國廠，許崑泰有滿滿的情感。原來許崑泰1983年成立群光，3年後就到泰國設廠，爾後中國供應鏈崛起，群光也跟著客戶腳步到中國設廠，泰國廠停工後只留下3個員工看守，「群光平均每兩年就在中國蓋一座新廠，還好泰國廠沒有賣掉，當時我們買的成本很低，買一萬坪才花400萬元，現在漲到1.1億元了，當時如果賣掉就買不回來了。」也就是說，15年來群光只花了聘請3個泰國員工的成本，就讓閒置的泰國廠增值26倍，令人訝異。

知情人士透露，群光33年前就發現泰國成本非常低，因此決定到當地設廠，並藉低成本壓低五成價格和電子五哥搶生意，奠定群光鍵盤一哥的地位，難怪，許崑泰對泰國廠有滿滿的情感。去年8月，泰國廠把舊有的廠房拆掉重蓋，今年完工後就可以開始量產，再度為群光的業績帶來貢獻。

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