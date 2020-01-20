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《紐約時報》表態！首次「同時挺2位參選人」　民主黨初選衝刺

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▲▼民主黨總統初選參選人華倫（Elizabeth Warren）（右）、克洛布徹（Amy Klobuchar）。（組合圖／路透／達志影像／美聯社）

▲民主黨總統初選參選人華倫（右）和克洛布徹。（組合圖／路透／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國2020總統大選，民主黨黨內初選在即，《紐約時報》編輯委員會19日首度公開表態，宣布支持聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）和克洛布徹（Amy Klobuchar）兩位女性爭取民主黨提名，是《紐時》首次在同一場選舉中支持兩位參選人。

標誌總統初選季開始的愛荷華州黨團會議即將於2月3日登場，民主黨初選參選人各自進入衝刺倒數階段，而立場屬於自由派的《紐約時報》19日首度表態力挺兩位女性參議員，為選情加溫。

《紐約時報》編輯委員會（editorial board）將華倫形容為「激進派」代表，克洛布徹則是「務實派」人物。《紐時》表示，選擇這兩位參選人，是因為「在這危險的時刻，激進與務實主義都需要被認真考慮，因此我們打破常規，同時支持兩位參選人。」

《紐時》編輯委員會形容華倫為左翼領袖，並讚許他在結構與社會改革方面的規劃；至於克洛布徹，《紐時》則稱她擁有完整的兩黨政治資歷，「證明他可以做到團結黨派，甚至團結整個國家。」紐時說，「但願最優秀的女性能夠勝選。」

另外，《紐時》也首次在自家電視節目The Weekly上公布決定支持哪一位候選人的過程。除了華倫和克洛布徹外，《紐時》還訪問了前副總統拜登（Joe Biden）、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）、對沖基金經理人思特爾（Tom Steyer）、台裔企業家楊安澤、印第安納州南本德市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）、前麻薩諸塞州州長派屈克（Deval Patrick）和新澤西州聯邦參議員布克（Cory Booker）等9位參選人，其中布克已經於去年12月宣布退選。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據最近民調，民主黨眾多參選人中，華倫是唯一獲得兩位數支持率的女性參選人，與桑德斯、布塔朱吉、和拜登不相上下，彼此僅差距個位數百分點。民調顯示，華倫和桑德斯最受女性選民支持，而男性選民則較支持桑德斯和布塔朱吉。至於克洛布徹，則以6％的支持率落後於拜登。

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