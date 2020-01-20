「美鳳你真的帶著財神找到我了！」　新北男刮中100萬大獎

▲台彩今年推出的刮刮樂「2000萬超級紅包」，總中獎率69.33%。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

台彩推出「2000萬超級紅包」刮刮樂，特別邀請台灣最美的歐巴桑陳美鳳當代言人，其中三獎100萬元有400個機會，全台各地陸續傳出有人中獎。這次幸運得主是資深的美鳳迷，看電視上她手拿這款刮刮樂，也想買一張試手氣，沒想到幸運刮中100萬元，直呼「美鳳你真的帶著財神找到我了！」

台灣彩券公司今年推出的刮刮樂「2000萬超級紅包」，儘管每張售價2000元，不過這次頭獎2000萬元共有3個，二獎「200萬元加賓士車」共有7個，以及三獎100萬元也增加至400個，總獎金逾74億元，總中獎率69.33%。

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根據台彩轉述開出百萬大獎的新北市土城區鉅富彩券行說法，這次刮出百萬大獎的是一名年約40至50歲左右的男性常客，中獎當天他站在櫃檯旁準備買賓果遊戲時，突然瞄見電視上正在播放陳美鳳唱著財神歌的電視廣告，於是跟店員說，「我要買一張『2000萬超級紅包』的刮刮樂」，讓店員感到非常驚訝，因為這位客人向來只喜歡玩賓果，幾乎沒買過刮刮樂，這次竟然直接買最大面額、2000元的刮刮樂。

結果店員一問之下才發現，原來這位客人是「資深的美鳳迷」，因為被電視廣告上的美鳳財神吸引了，看著她手拿著「2,000萬超級紅包」刮刮樂，於是這名熟客決定也要買這張試試手氣，看偶像會不會真的帶來好運。

過了幾分鐘後，這位熟客突然走向櫃台，並把刮刮樂藏在後背，他神秘的說，「我好像真的中獎了」。經過店員協助確認後，沒想到真刮出100萬，當下這名客人開心地對著店內高掛著美鳳的橫布條說，「美鳳你真的帶著財神找到我了！」隨即從錢包掏出3,600元包給店員沾沾喜氣，隨後立刻回家，要與他的老婆分享這個天大的好消息。