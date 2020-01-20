長榮航空推出機上年菜搶客　亞太客運市場成長性持續看好

▲長榮航空除夕夜由台北出發的皇璽桂冠艙，提供豐盛年菜讓旅客有在家過年的味道。（圖／長榮航空提供）

記者林淑慧／台北報導

因應農曆春節到來，長榮航空今（20）日宣佈將在除夕夜準備機上年菜，並且特製春節應景的服務用品及準備紅包袋致贈旅客；展望後市，法人預估在787新世代飛機投入高運量及中長程航線下，可望挹注長榮航空營運表現。

長榮航空表示，機上年菜將提供於除夕當天晚上六點以後由台北出發的長程航線，搭乘皇璽桂冠艙的旅客可於搭機時享用精緻的年菜佳餚，前菜以五味鮮鮑、柚子鮮蝦及烏魚子啟動味蕾，主菜提供有圓滿之意的經典淮揚菜獅子頭，以及象徵年年有餘的肥美智利海鱸魚搭配蟹肉蛋炒飯，湯品則是集結山珍與海味的一品精饌佛跳牆，最後以古代宮廷貢品椰奶大棗燉雪蛤甜點作為結尾。

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豪華經濟艙及經濟艙的主菜，均提供顏色喜氣、富有年味的叉燒烤雞及臘腸蛋炒飯，豪華經濟艙飯後甜點為香氣滿溢、甜軟不膩，有步步高升之意的南棗核桃糕；經濟艙的甜點則更換為象徵吉祥、興旺的鳳梨酥，祝福每位旅客好運連連。

另外，為了讓旅客感受到歡樂的春節氛圍，機上將於年節期間播放 Hello Kitty 春節登機影片，並在機艙內張貼春聯，而頭墊紙及餐巾紙則更換成新春賀歲版。此外，從除夕至初二，長榮航空特別準備具有生肖鼠元素的Hello Kitty紅包袋，提供給台北出發之豪華經濟艙以上艙等及所有搭乘Hello Kitty彩繪機的旅客，希望每位旅客新年能夠有個精彩的開始，福氣滿滿一整年。

展望後市，法人預估在787新世代飛機投入高運量及中長程航線下，長榮航空可望增加產品競爭力，另導入新一代票價系統，以差異化票價產品滿足不同客群，以提升品質來增加航班收益，全年獲利可期。

依據財報，長榮航空2019年第3季稅後純益為12.71億元，雖然仍較前年同期腰斬，但比起去年第2季獲利只有3,319萬元，季增率高達37.5倍；單季每股獲利0.26元，與第二季只有0.01元相比，獲利已大幅改善。