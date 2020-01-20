捲土重來！汽車零組件降關稅、重大逃漏稅加重處分　財部繼續推動

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（20）日舉行新春記者會，外界關心財政部部分法案因為遇到立院屆期不續審的問題，修法時程暫緩下來，現在大選後已經選出新的國會，未來將會繼續推動的法案。

其中有兩大法案受到關注，其一就是「海關進口稅則部分稅則修正草案」調降汽車9大零組件關稅，提升國內汽車競爭力，告別慘業。

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去年由國民兩黨立法委員皆有提出相關版本，包含國民黨立委費鴻泰、民進黨立委趙天麟、江永昌等人，其中最為外界所重視者，就是汽車引擎關稅從現行的17.5％調降到10%，大大降低國內汽車業的成本。但行政院希望國內汽車業可以將減稅利益回饋給消費者或者員工，所以未能在立院順利修法通過；現在關務署也正在研議修正行政院版本，預計一星期後會呈財政部、再送行政院同意、立法院修法。

▼汽車。（圖／記者李毓康攝、示意圖）

▲9大汽車零組件關稅調整方向。（製表／記者吳靜君、資料來源／立委江永昌、關務署）

稅捐稽徵法修正最重要的內容是加重重大逃漏稅的處分。現行重大逃漏稅者、用詐術或不正當手法逃漏稅者，罰則只有處5年以下的有期徒刑、拘役或併科6萬元以下罰金。

目前財政部傾向，一般逃漏稅者刑責維持5年、罰金調高到500萬元；但是重大逃漏稅者則可處6年以上、10年以下的有期徒刑，併科1000萬元以上、1億元以下的罰金，以維持租稅和社會公平。稅捐稽徵法去年尚未送立院修法，但是財政部今年仍會繼續推動。