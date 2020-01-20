台康生技啟動募資案　預計今年第2季底前完成

▲台康生技經營團隊。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

台康生技（6589）今（20）日宣布，現金增資發行新股35,000千股及有擔保可轉換公司債發行金額上限新台幣3億元案，已經在1月17日申報生效，預計將在第2季底前完成募資，主要用於充實營運資金以支應研發支出。

台康表示，公司擁有4項HER2標靶治療生物藥，基於延伸藥品生命週期及未來合併治療趨勢，使其較其他開發Trastuzumab生物相似藥的同業更具競爭力，並從2018年10月底起開始在全球11個國家共90個臨床中心進行Trastuzumab生物相似藥三期臨床試驗，預計今年第一季完成800位病患收案。

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台康指出，目前將Trastuzumab生物相似藥EG12014的全球銷售權利授權給全球生物相似藥市場領導廠商Sandoz，其中不包含台灣與中國大陸，而且Sandoz近期成功行銷filgrastim生物相似藥，已在美國取得超過30%市佔率，可望為台康EG12014建立一定的市場基礎。

台康進一步指出，2019年度營收為4.77億元，年成長69.03%，營收增加主要因CDMO業績持續成長、生物相似藥EG12014授權簽約及里程碑金逐步認列收入，這次募資主要用於充實營運資金以支應研發支出。