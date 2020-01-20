英業達尾牙獎金上看5000萬元　董座喊今年成長10%

▲英業達今日尾牙。（圖／民眾提供）

記者周康玉／台北報導

英業達今（20）日舉行旺年晚會，席開550桌，總獎金上看5000萬元。英業達董事長卓桐華表示，英業達去（2019）年營收雖然沒有超越前年，但仍是連兩年達5000億元。今（2020）年是準備的一年，預估整體業績成長10%；明（2021）年筆電、伺服器、智慧裝置三大產品線都會有新爆點。

筆電部分，已經有台灣代工廠傳出英特爾CPU缺貨到今年底。英業達總經理巫永財則表示，對公司而言，至少會缺貨到第2季，但由於品牌廠持續推新品，加上產品單價提高，今年筆電絕對是雙位數成長。至於被動元件供貨，英業達表示，並不是很擔心，雖然有人喊吃緊，同時也有在擴廠。

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伺服器部分，卓桐華表示，由於伺服器受到中美貿易關稅影響，生產基地比較分散，分散在墨西哥、捷克、還有去年新增的台灣等三個基地，三個基地都已經有準備。除了第一季受到工作天數較少、營運稍弱外，接下來逐季成長。預估中美貿易前都不會變動，主要以客戶為主，哪裡對客戶有幫助就去哪。

因應中美貿易戰，英華達總經理何代水表示，去年除了因應伺服器產品，有在墨西哥找地建廠外；針對智慧裝置則在南昌和馬來西亞兩地擴廠，作為上海的副廠，後者更聚焦在網通和行動裝置。

日前英業達公告，處分位於上海市閔行區浦星公路699號之土地使用權及建物，土地總面積約21.2萬平方公尺，建物面積約19.52萬平方公尺。英業達表示，這是活化資產的動作，處分的是NB舊廠區，占浦東廠區三分之一。目前筆電生產基地大多在重慶，所以進行處分，稅前獲利44億元，認列於今年第2季，預料對第2季EPS有所挹注。

▼英業達經營團隊。（圖／民眾提供）