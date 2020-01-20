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「館長」陳之漢基隆展店爭議　林右昌：不用道歉！可能有些誤解

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▲基隆市長林右昌出席城際轉運站開工典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

「館長」陳之漢日前在直播中宣布無法前往基隆展店，19日再開直播道歉，也語帶酸味地強調，自己沒見過基隆市長林右昌，認為找他接洽的人應該是國民黨或新黨喬裝的。對此，林右昌20日表示，可能有些誤解，沒有人能代表基隆市府，他願意上直播聊聊體育產業發展。

館長在去年底宣布準備前往基隆展店，自己也去看了場址，可是大選過後卻「不行了」。他則在直播中向基隆的市民表達歉意，「政治就是這樣，選前說可以、選後就不行」。

為此，基隆市政府19日透過聲明表示，市長林右昌根本不認識也沒接觸過館長，更沒有聽過投資一事，或許一切都是誤會，「館長是個直性子、快言快語的人，也希望事實釐清後，館長可以邀請他上節目天南地北聊聊。」

館長在19日的直播中則表示，原先那段道歉直播是要向基隆的朋友說聲抱歉，畢竟原本答應要展店，只是現在沒有辦法，哪來什麼勾結，「我在這邊道歉，的確我沒有看過林右昌市長，我跟他也不認識。就像2015年你的助理來找我，我也跟你不認識，這個搞不好也不是你的助理，可能是一些喬裝的人。」

對此，林右昌20日受訪時表示，其實館長不用道歉，他覺得本來一開始可能有一些誤解和誤會，沒有人能代表基隆市政府，也沒有人能夠代表他。

林右昌表示，或許有人找館長招商，但絕對不是他個人，也不是基隆市政府，不過他也非常歡迎任何人到基隆投資，「這是求之不得的事情，有人要來投資都非常歡迎，有相關需要協助的地方，都會盡量來協助」。

至於另一家健身房進駐基隆市受到市府大力協助一事。林右昌解釋，這個案子的地主是台航，屬於私人地主，也是台航去招商的，並不是基隆市政府，這一點是很大的誤會。

林右昌強調，館長不需要道歉，如果有機會，館長可以邀請他上直播聊一聊，也許可以聊出更多體育產業發展的想法，可以一起來努力。

▼「館長」陳之漢。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

▲▼館長在直播中，推翻罷免韓國瑜花2億的邏輯。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

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