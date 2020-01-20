國泰金海選全球9大新創公司　力拚FinTech加快數位轉型

▲國泰金今天宣布「國泰金融創新實驗室」計畫，與9家新創公司合作，全力加速數位轉型，提升台灣能見度。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金（2882）今（20）日宣布旗下「國泰金融創新實驗室」計畫，從全球412家新創公司中，挑選出9家新創企業，聚焦6大領域，與旗下各子公司進行5個月的創新金融服務的概念性驗證，解決各項業務的痛點。

國泰金控資深副總經理孫至德表示，2019年10月向全球新創公司廣發英雄帖，歷經書面審查、視訊面談及技術展示共3階段，以及近70次評審會議，最後從全球412家新創公司中，篩選出9家新創公司，將與集團旗下人壽、銀行、產險等子公司合作，進行創新金融服務的概念性驗證（POC）。

請繼續往下閱讀...

孫至德指出，這9家新創公司聚焦金融科技、保險科技、醫療科技、法遵科技、房地產科技、人工智慧等6大領域，將與子公司合作技術實證，解決業務場景痛點，不僅能從中了解市場技術的趨勢，同時也能優化子公司各項業務，加速集團數位轉型，提升台灣金融科技的國際能見度。

這次入選「國泰金融創新實驗室」的9家企業為Amenity Analytics（美國）、BehavioSec（美國）、ClearQuote （印度）、ComplyAdvantage（英國）、DataRobot（美國）、HousePrice AI（英國）、Lunit（南韓）、LenddoEFL（新加坡）、Paygilant（以色列），其中2012年成立於美國波士頓的DataRobot，提供自動化AI建模專案及模型管理平台，該公司目前累計募資4.3億美元，已是AI獨角獸公司，也被知名創投研究機構CB Insights名列AI 100強企業。

孫至德也提及，這是國泰首次有系統性篩選，藉此導入驗證技術，因此從2019年10月至12月開始挑選，最終選出9家新創公司，且在各領域擁有一定的規模、成熟的技術，從現在開始5個月的時間進行POC驗證，若實驗成功後，將可進一步討論合作方式，預估第3季將發表實驗成果，明年也會啟動另一波創新實驗室的合作對象。