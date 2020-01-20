盯上盧秀燕？台中市調降公告地價衝擊財源　財長發狠話「不努力會拿棍子」

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

台中市公告地價大降20.06%以及公告土地現值約0.98%，但是公告地價一口氣大降兩成恐衝擊地方財源，已經引起財政部的注意，財政部長蘇建榮今（20）日罕見發重話「四年後民眾會檢驗」、「你不努力，當然要拿棍子出來」。

財政部今日舉行新春記者會，外界關心，根據內政部所公布，部分縣市調整公告地價、公告土地現值，影響到稅收，以公告地價來說，台中市一口氣就調降20.06%，此外台中市也調降公告土地現值0.98%，降幅也不小。

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根據了解，公告地價影響的是地價稅、公告土地現值影響的是土增稅。蘇建榮表示，地方政府最重要的三大財源，包含地價稅、土增稅以及房屋稅，占地方財源約三分之一。該縣市調降公告地價兩成，很明顯地財政收入一下子就短少了1、20億元，縣市政府要思考，稅收短少就必須要舉債，屆時舉債過多四年後民眾是會檢驗。

一向溫和的蘇建榮難得發狠話「你不努力就拿出棍子」。因為稅收短少而舉債，財政部也有分級管理的機制，如果舉債過高財政部就會採取超強度管理、強度管理、中度管理等，要求地方政府減債等；此外，如果地方財政不努力，就會影響中央統籌分配一般補助款。

在溝通方面，財政部也知道台中市想要調整公告地價，但也已經提醒台中市，不要影響到財政永續。而且台中市的不動產市價上漲，卻調降公告地價，確實與市價往相反的方向，未反映市場的實際情況。

彰化縣從不調整評定現值 應適時調整

此外，外界也關心，地方政府的另一個重要財源是房屋稅部分，蘇建榮指出，至目前為止，沒有縣市政府有調降評定現值，只有部分縣市會針對單一住所、住處才會減半，像是台北市、台南市；但是蘇建榮也特別點名彰化從來不調評定現值，呼籲地方政府該調整應適度調整，才能反映實質的情況，因為房屋稅是地方政府重要財源，也可以反映出地方建設對民眾的獲益程度。

▼財政部長蘇建榮。（圖／記者屠惠剛攝）