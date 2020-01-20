上月外銷訂單437.8億美元終於轉正　經部：今年第一季可望續好

▲經濟部表示，在半導體業者先進製程具競爭優勢下，有助外銷接單回穩，今年第一季外銷訂單表現可望轉正。圖為經濟部統計處長黃于玲。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部統計處今（20）日公佈2019年12月外銷訂單統計，訂單金額為437.8億美元，經季節調整後年增2.9％，結束連續13個月負成長走勢；經濟部統計處長黃于玲表示，半導體業者先進製程具競爭優勢下，有助外銷接單回穩，今年第一季外銷訂單表現可望轉正。

黃于玲指出，2018年12月受惠傳統貨品隨著春節備貨需求啟動，接單普遍較上月回升，另外5G通訊及高效能運算需求成長，加上比較基期相對較低，傳統貨品減幅收斂，推升12月外銷訂單年增0.9%，為2018年11月以來首次轉正。

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依據經濟部統計，受到中美貿易紛爭干擾，全球貿易保護主義興起及國際原材物料下跌影響，傳統貨品接單明顯衰退，科技類產品亦因智慧手機漸趨飽和、筆電、伺服器接單減緩，加上面板市場供過於求而價格走跌，2019年全年外銷訂單累計4845.6億美元，較上年同期減少272.6億美元，年減5.3%，全年接單金額確定負成長。

按貨品別觀察，資訊通信及電子產品因智慧手機、5G通訊等接單成長，分別年增0.4%及4.7%；光學器材因中國大陸面板產能開出，市場供過於求，面板價格仍低，年減8.8%，惟減幅已縮小。

傳統貨品方面，因全球景氣仍顯疲弱，市場需求減少，加上產品價格仍低於上年同期，致基本金屬年減6.5%、塑橡膠製品年減5.2%、化學品年減8.1%；惟機械因中美貿易紛爭情勢緩和，漸次恢復投資動能，較去年同期成長5.1%，為連續13個月負成長後首次轉正。

展望未來，黃于玲指出，第一季為電子產業淡季，加上全球經濟成長平疲，需求仍緩，恐抑制接單成長動能，惟中美貿易緊張情勢趨於緩和，國際油價、鋼價回升，有助緩解市場觀望氣氛,加上5G 通訊、人工智慧、高效能運算、物聯網等新興科技需求持續擴增，可望挹注外銷訂單接單動能升溫。