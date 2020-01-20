台指期力守12111點上漲封關　分析師：年後持續上漲機率高

▲台指期1月20日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（20）日是農曆金豬年的最後一個交易日，一開盤就上漲48點，盤中一路上攻，來到最高點12,160點，尾盤雖有小小拉回，終場以12,111點作收，上漲40點，封關日順利以上漲做收。與現貨相較，逆價差7.71點。展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，目前國際情勢無太大變數，預估美股持續上漲，年後恢復交易，台股有望持續延續多頭氛圍。

廖恩平表示，根據以往經驗，股市封關最後一天交易日多會是上漲盤勢，今日也沒有例外，若是以波動趨勢來看，中美貿易協議第一階段已經簽訂，近期國際上比較大的變數也就暫時消失，且上周美國新屋開工數來到160.8萬戶為近13年新高，月增16.9%，優於預期，因此預估在台股封關休市期間，美股傾向上漲機會偏高，也會有利於年後台股開市後，延續封關前的多頭氛圍。

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廖恩平透露，指數今天雖然是上漲，但外資還是相對保守，主要還是因為面臨休市，但如果按照目前國際情勢來看，年節過後，外資跟主力應該都會有回補買盤湧入台股，因此台股在年後開市持續向上的機率是相當高的。

另外，廖恩平也說，目前新台幣持續走漲，這也意味著市場目前相對有信心，因此資金將會持續湧入，因此對台灣來說資金也相對充沛，預估這波漲勢若是沒有太大變動，應該有機會可以一路漲到2月中，甚至到2月底。

