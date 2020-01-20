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到賽普勒斯外海鑽探石油、天然氣　土耳其挨批「海盜國家」

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▲土耳其鑽探船「信念號」（Fatih）2019年7月9日前往地中海東部，靠近賽普勒斯的海域。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其鑽探船「信念號」（Fatih）2019年7月9日前往賽普勒斯附近海域。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

賽普勒斯19日表示，土耳其試圖非法闖入其外海，鑽探石油與天然氣，是一種「挑釁」的行為，彷彿成為「海盜國家」。歐盟（EU）也認定不合法，要求安卡拉停止作業，否則就要施加制裁。但是，土國卻主張，此舉是為了爭取土耳其裔賽普勒斯人（Turkish Cypriots，以下簡稱土族賽人）使用海域資源的權利，歐盟才是「有偏見」又「雙重標準」。

賽普勒斯政府19日發布聲明表示，土耳其來到國家海域鑽探石油、天然氣，是一種挑釁的行為。根據《法新社》，文中痛批，「土耳其已經成為地中海東部的海盜國家……一意孤行，堅持選擇走上被國際社會視為非法的道路。」

歐盟19日也要求土耳其停止非法鑽探行動。歐盟外交政策發言人史塔諾（Peter Stano）提到，「土耳其試圖在更廣泛的區域展開其他探勘與鑽探活動，很遺憾，這是背道而馳的。」據了解，聯盟已建立一套機制，制裁涉入賽普勒斯非法鑽探的個人或公司，最早可能於20日實施。

▲土耳其鑽探船「信念號」（Fatih）2019年7月9日停靠在伊斯坦堡迪洛瓦瑟港（Port of Dilovasi），將被派往賽普勒斯附近海域。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其鑽探船「信念號」（Fatih）2019年7月9日停靠在伊斯坦堡迪洛瓦瑟港（Port of Dilovasi）。（圖／達志影像／美聯社）

土耳其主張，此舉是為了維護土族賽人享有區域資源的權利，「土耳其裔賽普勒斯人在此區擁有的權利，與希臘裔賽普勒斯人相同。」此外，鑽探船「凶猛號」（Yavuz）已抵達，準備展開第一輪作業。

土國外交部發言人阿克索伊（Hami Aksoy）指出，歐盟自從2003年開始，對於土族賽人權利遭到侵犯的狀況保持沉默。他批評，歐盟以「團結」為名義，實施「偏離現實，具有偏見，展現出雙重標準」的政策，才應該被中止。賽國政府回應，安卡拉當局實際上也在剝削土族賽人，上述發言相當「偽善」。

《德國之聲》報導，賽普勒斯1974年分裂成兩個政權，其一是位於南方、獲國際社會承認的希臘政權「賽普勒斯共和國」，其二是北部的「北賽普勒斯土耳其共和國」。安卡拉當局自去年7月起，已四度試圖在賽國海域啟動鑽探工程。

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