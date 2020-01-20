金豬年台股市值大增6.86兆元　平均每位股民可賺103萬元！

▲ 台股豬年封關日收紅。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（20）天以12,118點封關，農曆豬年全年上漲了22%；上市公司總市值約增加6.86兆元，平均每位股民可賺到的帳面金額為102.89萬元。

根據統計，上市公司總市值在今天收盤後為36.78兆元，相較狗年封關總市值為29.92兆元，約增加6.86兆元。除去全體外資所持有股票占總市值的比例約43%做計算，本國自然人與法人所持有台股總市值約增加了3.91兆元。

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若以開戶人數1057萬人來計算，平均每位股民在豬年資產約增加36.99萬元。

另一方面，如以累計有交易戶數380萬戶計算，平均起來每位投資人可以賺到的帳面金額約是102.89萬元。但大部分增值都是大型權值股，一般小股民或是沒買對股票的投資人，大多看得到吃不到。

▲ 台股今日收在12118.71點，豬年全年上漲22%。（圖／記者李瑞瑾翻攝）

展望年後開市行情，台新投顧副總黃文清認為，台股農曆年後有機會再創新高，主要則有三項原因。一是中美貿易已經簽署第一階段協議，接著要進入第二階段談判，將有機會再釋出更多正向訊號；二則是美伊衝突沒有持續擴大，代表國際市場風險明顯降低。

最後則是指標廠法說會對於市場的正向看法，黃文清指出，像是台積電、大立光都釋出正面訊息，春節期間也在美國財報週，許多科技廠也釋出正面態度，整體來說都滿正向，因此更有機會激勵台股再創新高，但也要留意風險，像是武漢肺炎疫情帶來的影響等。

另一方面，群益投信表示，台股開紅盤的機率為七成，平均漲幅0.62%，顯示出年後資金歸隊意願提升，紅包行情可期。不過，接下來的操作難度將更高，類股將輪動快速、個股波動性大。投資上可多加注意今年有成長的殖利率高個股，記憶體、矽晶圓、面板、被動元件產業也傳出谷底翻揚的好消息。

近期菲律賓火山爆發，被動元件大廠Murata、SEMCO都有生產線在火山30公里以內，後續可以觀察對MLCC供需的影響。選股上，市場資金往2020年的趨勢股、低基期有轉機類股前進，市場對於2020年展望具題材與成長空間個股，也將有調升評價空間。