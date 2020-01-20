影／成長股怎麼挑？　達人6大原則教你賺！

記者陳心怡／台北報導

台股去年漲了23%，在《雲端最有錢》節目中，三位來賓分享了去年的操作績效與心得，告訴大家如何挑選股票。

「生活選股博士」 阿格力 的2019年股市心得，就是痴心絕對守「長期存股」、手放開「價值波段」。阿格力說：「投資人應該根據投資目的持股，去年很多人沒賺到是因為把存股給賣了；那如果是做短線波段，在獲利高檔階段也要把手放開，不要把短線當長線在抱」。

「算股達人」陳喬泓去年靠著一檔信邦（3023）賺了55%，總體報酬為42%。陳喬泓表示，信邦的信金股利，近8年成長了300%，從2009年配發1元現金股利，此後除了2011年之外，現金股利年年成長，2017年已提升至4元，持有這種股利逐年增加的股票，長期下來都會有不錯的獲利。

請繼續往下閱讀...

此外，陳喬泓也分享自己的成長股6大選股法則，分別為：近5年營業收入正成長、近5年稅後淨利正成長、本益比低於15倍、股東權益報酬率（ROE）15%以上、毛利率15%以上、近5年現金股利正成長。

以上6大法則中，陳喬泓認為毛利率15%以上最為重要，因為毛利率可以看出一家公司的獲利競爭力，毛利率越高，代表公司產品越具備競爭力。除了營收成長，若能加上毛利率的不斷提高，就能夠發揮相乘的作用，讓稅後淨利有機會大幅成長。